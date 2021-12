Horn sucht die Postkarten-Idylle

„Es gibt aktuell schon viele Fotos in den sozialen Netzwerken, die Horn von seiner schönen winterlichen Seite zeigen“, erzählt er der NÖN. Daher habe er die Idee gehabt, diesen Wettbewerb auszuloben. Auch wenn Postkarten in den vergangenen Jahren etwas in Vergessenheit geraten und „etwas Retro“ seien, könnten sie gerade in Zeiten, in denen sich viele wieder auf vergangene Werte besinnen, an Bedeutung gewinnen.

Bewertet werden die Bilder von einer Jury unter Leitung von Kultur-Stadtrat Martin Seidl, der auch die Fraktionschefs der im Gemeinderat vertretenen Parteien angehören. Auf die Gewinner wartet etwas Preisgeld (300. 150 bzw. 50 Euro für die ersten drei Plätze). Eingesendet werden können die Fotos bis 9. Jänner an post@horn.gv.at. Die Postkarten sollen dann im kommenden Winter zur Verfügung stehen.