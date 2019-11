Es war einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr des Fotoclubs der VHS Horn: Der Verein rund um Obmann Manfred Wazlawik veranstaltete anlässlich seines 60-jährigen Bestehens die Fotomeisterschaft NÖ – Nord 2019.

Diese Meisterschaft wird seit 1991 von Fotoclubs und einzelnen Fotografen aus dem Norden NÖs durchgeführt. Ziel und Zweck sind die Stärkung und Zusammenarbeit der Klubs und ein Erfahrungsaustausch unter den Fotografen, wie Wazlawik erklärte.

An der diesjährigen Meisterschaft beteiligen sich 78 Fotografen aus den Fotoclubs Eggenburg, Enzersdorf, Ernstbrunn, Groß-Siegharts, Hollabrunn, Horn, Sierndorf und Stockerau. Die jüngste Teilnehmerin war 16 Jahre. Die Organisation der diesjährigen Veranstaltung lag in den Händen von Jonny Fenz. Es lag auch an ihm, mehr als 300 Bilder zu anonymisieren und an die Juroren zu verteilen.

Bewertet wurden diesmal die Themen „Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen. Architektur und Landschaft“ (von den Mitgliedern des Fotoklubs Kapfenberg), das Thema „Freies Thema“ (Fotoklub Lienz) und das Thema „Bunt“ (Fotoclub Vorchdorf). Sieger der einzelnen Themen waren Hubert Floh (Dobersberg), Markus Litzlbauer (Fotostammtisch Sierndorf) und Christian Werner (Fotoclub Ernstbrunn).

Die Kombinations-Wertung ging ebenfalls an Floh, Sieger in der Vereinswertung wurden die Fotografen des Fotoklubs Ernstbrunn. „Die Gastgeber des Fotoclubs Horn hielten sich diesmal zurück und hatten den Gästen die vorderen Podestplätze überlassen“, scherzte Wazlawik bei der Prämierung in der Sky-Lounge im Campus Horn.

VHS-Leiter Wolfgang Welser würdigte die Verdienste des Fotoclubs und lobe die Hobby Fotografen als „Meister des Lichts“. Eröffnet wurde die Ausstellung der Meisterschaftsfotos dann von Vizebürgermeisterin Gerda Erdner.