Das war die Lange Nacht der Wirtschaft 2023 im Bezirk Horn

+

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) veranstaltete wieder die „Lange Nacht der Wirtschaft“. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Funktionäre folgten der Einladung und nutzten den Abend zum eifrigen Netzwerken.

Begrüßt wurden die Gäste dabei zum ersten Mal von Margarete Jarmer in ihrer neuen Funktion als Bezirksobfrau. Sie berichtete, dass die Bezirksstelle Horn im Vorjahr mehr als 5.000 Anfragen - und das bei 2.900 Betrieben im Bezirk - bearbeitet habe. Mit der Langen Nacht der Wirtschaft wolle man zeigen, was die Wirtschaft der Region leistet und wie sie zur Sicherung des Wohlstandes in der Region beitrage.

Was sich bei diesem Treffen noch gezeigt hat? Die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle in Horn ist nach dem Wechsel von Alex Vogl nach Waidhofen zu 100 Prozent weiblich. Denn neben Bezirksstellenleiterin Sabrina Müller sind mit Birgit Schimmel, Bettina Traxler, Kerstin Judmann und Eva Lamatsch hier nur Damen tätig.