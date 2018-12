In weihnachtlichem Rahmen, musikalisch untermalt von einem Quintett der Stadtmusikkapelle Horn, eröffnete Ortsstellenleiter Mario Lengenfelder die Feier. In den Reden Lengenfelders, des Bezirksstellenleiter-Stellvertreters Bruno Pind und des Rot-Kreuz-Kuraten Pater Michael Hüttl stand vor allem der Dank für das Engagement im Jahr 2018 und die Würdigung der Leistungen der Kolleginnen und Kollegen in den diversen Leistungsbereichen des Roten Kreuzes im Mittelpunkt. Zum Abschluss des Offiziums wurden traditionell Beförderungen vorgenommen und Ehrungen an verdiente Mitglieder überreicht.

Besondere Wertschätzung erfuhr der langjährige Kollege Johann Jost, der für seinen unermüdlichen Einsatz über viele Jahrzehnte hinweg mit der Verdienstmedaille in Bronze geehrt wurde. Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Fritz Schalko erhielt das Dienstjahresabzeichen in Gold für 30 Jahre Engagement im Roten Kreuz. Christian Kusdat wurde für seine 9.000 Rettungsdienst-Ausfahrten mit der Fahrtenspange in Gold bedacht.

Beim gemütlichen Beisammensitzen wurde über die Errungenschaften und freilich auch die Hürden sinniert, die das ablaufende Jahr bereit gehalten hatte. In angenehmer, freundschaftliche Runde stießen Hauptberufliche, Ehrenamtliche und Zivildienstleistende bzw. Teilnehmerinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres auf ein anstrengendes, aber erfolgreiches gemeinsames Dienstjahr 2018 an.