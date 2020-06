Der in Wien geborene Gapp lebte seit den 1970er-Jahren in Eggenburg. Hier leitete er das Bierdepot der Brauerei Schwechater. Sein Interesse an der Politik begleitete Gapp sein gesamtes Leben, in Eggenburg gehörte ab Dezember 2001 drei Mal dem Gemeinderat an. Zunächst schied er nach der Wahl 2005 wieder aus dem Gremium aus, eher er im April 2010 ein Comeback feierte. Im März 2017 zog er sich wieder zurück, um jüngeren das Feld zu überlassen, allerdings kehrte er schon im September wieder in den Gemeinderat zurück. Für die Gemeinderatswahl im heurigen Jänner kandidierte Gapp dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr.

Helmut Gapp, der in den letzten Lebensjahren aus gesundheitlichen Gründen sehr zurückgezogen lebte, war unter den Gemeinderatsmitgliedern als immer gut informierter und äußerst interessierter Politiker geschätzt und bekannt. In den Sitzungen und bei Gemeinderats-Entscheidungen zeichnete er sich durch korrektes und kollegiales Argumentieren, aber auch durch so manche konstruktive Kritik aus und trug viele Entscheidungen der Stadtväter mit.

Seine lange Krankheit trug die "Kämpfernatur" mit großer Geduld und Lebensmut, die Hoffnung auf Besserung seiner Krankheit verließen ihn nie.

Am 13. Juni verlor Gapp jedoch den Kampf gegen die Krankheit, er verstarb im 78. Lebensjahr im Krankenhaus Zwettl.