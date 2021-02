Mitten in der Faschingszeit ist es in der Faschingshochburg Langau ungewöhnlich ruhig. Die NÖN bat Bürgermeister Franz Linsbauer zum „Corona-Interview“.

NÖN: Herr Bürgermeister, zu Beginn des Jahres 2020 hat wohl niemand mit dieser Entwicklung gerechnet. Wie sehen Sie das Jahr 2020 im Rückblick?

Franz Linsbauer: Bei all seinen Herausforderungen hat es doch gezeigt, dass wir in unseren Gemeinden ein wunderbares Gemeinschaftswesen haben und das Zusammenhalten sehr ausgeprägt ist und durch diesen Zusammenhalt auch Krisen bewältigbar sind und auch in Zukunft sein werden. Vor allem hat uns das Jahr 2020 gezeigt, dass wir Menschen noch mehr auf unsere Natur achten müssen und behutsam mit unserer Mutter Erde umgehen müssen.

2020 hat viele Bereiche unseres Lebens verändert. Wie hat es den Alltag für einen Bürgermeister verändert?

Linsbauer: Viele persönliche Termine werden jetzt per Telefon oder Videokonferenz abgewickelt – natürlich gibt es durch die aktuelle Pandemie auch keine Veranstaltungen, weniger Sitzungen mit längeren Anfahrtswegen fallen durch die Videokonferenzen weg – ich bin abends immer früher zu Hause – da freut sich meine Frau (lacht).

Besonders durch den Wegfall von Veranstaltungen fallen viele Kommunikationsmöglichkeiten weg. Wie sehr leidet der Kontakt zu den Bürgern unter der Situation?

Linsbauer: Der persönliche Kontakt leidet schon sehr – weil keine Veranstaltungen abgehalten werden, fehlen diese zwanglosen Gespräche, bei denen wieder neue Ideen geboren werden oder bei denen man erfährt, wo der Schuh drückt. Telefonieren und Videokonferenzen können ein persönliches Gespräch einfach nicht ersetzen.

Die Langauer sind ja bekannt für ihre Geselligkeit: Was fehlt den Langauern derzeit am Meisten? Sind es die Veranstaltungen?

Linsbauer: Das gesellschaftliche Zusammenkommen bei Veranstaltungen, bei Proben, beim Training, im Gasthaus, bei diversen Feiern – ich denke das ist für uns Langauer – wo wir doch fast alle „Vereinsmeier“ sind – unheimlich wichtig. Dass das derzeit nicht geht, ist sicher die größte Herausforderung.

Die Krise bringt auch finanziell unsichere Zeiten für die Gemeinden. Wie wirkt sich das auf die Vorhaben in Langau aus?

Linsbauer: Auf Grund der angespannten finanziellen Situation werden wir das eine oder andere Projekt verschieben müssen – etwa einige Straßenbaumaßnahmen, bis wir dafür die Finanzierung aufgestellt haben.

Dennoch wird die Gemeinde 2021 nicht untätig bleiben ...

Linsbauer: ... So ist es. Für uns ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur besonders wichtig. Wir sehen es gerade in dieser Zeit, dass wir schnelleres Internet brauchen – Homeschooling, Homeoffice, Homelearning sind nur einige Stichwörter. Wenn sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger teilweise das Pendeln ersparen und von zu Hause aus arbeiten können, werden wir als Wohngemeinde noch attraktiver – und das wollen wir ja! Wir möchten auch unsere Photovoltaikanlagen weiter ausbauen und dafür die zur Verfügung stehenden Dächer der Gemeindegebäude nutzen – dazu möchten wir auch unsere Bevölkerung einladen, bei Beteiligungsmodellen mitzumachen.

Sie sprechen die digitale Infrastruktur an, die am Land sicher noch fehlt. Andererseits gibt es gerade in der Krise einen neuen Trend „raus aufs Land“ ...

Linsbauer: Positiv war die Tatsache, dass das ganze Land in der Krise gesehen hat, wie wichtig der ländliche Raum ist und wie gut es uns in Wirklichkeit – selbst bei derartigen Herausforderungen – am Land geht und vor allem wie gut es bei uns durch das gute Miteinander bei uns – trotz Herausforderungen – funktioniert. Ich hoffe, wir werden im ländlichen Raum daher in Zukunft mehr Unterstützung bekommen.

Dieses Miteinander beruht auch auf der Bereitschaft vieler Menschen, sich freiwillig zu engagieren. Zeichnet das unsere Region aus?

Linsbauer: Ich bin unendlich dankbar für diese großartige Sozialkompetenz, die unsere Bevölkerung laufend an den Tag legt und durch die Vorbildwirkung auch an unsere Kinder weitervererbt. Daher habe ich für unseren Bezirk auch für die Zukunft ein gutes Gefühl, weil das „Miteinander“ großgeschrieben wird.

Genauso groß wie die Bereitschaft zur Freiwilligkeit ist auch der Wunsch nach Normalität in der Bevölkerung. Was wünschen Sie sich für 2021?

Linsbauer: Die Hoffnung zur Rückkehr in eine neue Normalität ist groß – die Abhaltung von Veranstaltungen, die persönlichen Kontakte, aber auch das Bewusstsein, dass wir achtsam mit unseren Mitmenschen und unserer Natur umgehen müssen. Ich freue mich auch wieder auf Sitzungen und Besprechungen, bei denen wir uns persönlich begegnen, hoffe aber auch, dass wir die eine oder andere Besprechung auch weiterhin per Videokonferenz abhalten können und so Fahrtzeiten einsparen können. Ganz besonders hoffe ich aber, dass sich unsere Betriebe wirtschaftlich von dieser Zeit bald erholen und meine Mitbürgerinnen und Mitbürger gesund bleiben bzw. bei Krankheit schnelle Besserung eintritt. Nach der Redewendung: „Wo Schatten ist, ist auch Licht“ kann man doch dieser Zeit auch etwas Positives abgewinnen, oder zumindest aus dieser Zeit lernen. Zu erkennen, dass das Land genauso wichtig ist, wie die Stadt und ein Stadtleben ohne ein funktionierendes Landleben – und natürlich umgekehrt – nicht funktionieren kann und es dafür eine gute Portion Solidarität von beiden Seiten braucht. Diese Hoffnung auf Solidarität habe ich ganz besonders.