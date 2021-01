Der Vorfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr am Vormittag. Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Horn war mit ihrem Auto in Richtung Ausfahrt des Parkplatzes unterwegs, als die 52-Jährige mit dem Einkaufswagen laut Polizei die Fahrbahn in Richtung Parkplatz überqueren wollte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß, die 52-Jährige wurde samt Einkaufswagen umgestoßen, sie wurde mit einer Beinverletzung von der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht.