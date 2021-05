Heuer zeigte der Weltladen Horn am Weltladentag, wie wirksam und sinnvoll der Faire Handel der Weltläden ist. Die österreichischen Weltläden widmeten sich dieses Mal dem 6. Grundsatz des Fairen Handels: Verpflichtung zu Nicht-Diskriminierung, zu Geschlechtergerechtigkeit und wirtschaftlichem Empowerment von Frauen.

Global leisten Frauen einen Großteil der unbezahlten Arbeit und üben mehrheitlich systemrelevante, oft auch schlechter bezahlte Tätigkeiten aus, sagte dabei Eva Schmudermayer, Obfrau des Verein Weltladen Horn. Und weiter meinte sie: „Doch die Erfahrung zeigt: Frauen zu stärken bedeutet, dass es nicht nur ihnen, sondern der gesamten Gesellschaft besser geht.“

Denn Frauen investieren laut Schmudermayer in die Gemeinschaft und die Ausbildung der Kinder. Das Horner Weltladenteam zeigte in Form von Infomaterial und mit einem Quiz am Slow Food Waldviertel Regionalmarkt und im Weltladen, wie der faire Handel Frauen stärkt. „Wir stellen Projektpartnerinnen vor, informieren im Gespräch und über Projekte und Produkte“, erklärte Veronika Stock, Leiterin des Horner Weltladens. Fürs Mitmachen erhielten die Interessenten „kleine Belohnungen“. Zusätzlich machte das Team des Weltladens mit Beispielen für eine konventionelle und eine faire Lieferkette deutlich, warum es wichtig sei, Konzerne bei Ausbeutung von Menschen und Natur mit einem Lieferkettengesetz zur Verantwortung zu ziehen.