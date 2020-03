Zu diesem runden Jubiläum wünschten sich die Organisatorinnen etwas ganz Besonderes – und bekamen es: In einer feierlichen Zeremonie wurde ein speziell für die Frauentage in einer Blindverkostung gekürter Frizzante enthüllt. Überragender Sieger wurde ein Frizzante des Respiz-Hof Kölbl in Röschitz. Der Name, passend zu den Frauentagen: Courage.

Das mediadesgin-Team rund um Chefin Sandra Mirosavjlevic kreierte ein wunderschönes schwarz-weißes Etikett, das ein Frauengesicht zeigt. Doris Gilli stellt die Künstlerin des Abends vor: Jutta Wittmann präsentierte 23 Collagen, die sich um die Themen „Frausein, Macht, Rollen und Identität“ drehten und für viel Gesprächsstoff sorgten.

Musikalisch unterstütze das talentierte Duo Pianissimo (Marlene Pregesbauer und Johanna Krottendorfer) diesen Abend, an dem Männer ausnahmsweise ein bisschen weniger zu reden hatten.



„Die Pluhar“ erzählte vom „Frau-Sein“

Das Organisationskomitee der Frauentage machte dann auch einen besonderen Besuch möglich: Erika Pluhar war zu Gast im Eggenburger Lindenhofsaal. Nach einer Podiumsdiskussion mit Familienrechtsexpertin Andrea Wukovits, Demeter-Landwirtin Helga Bernold und Bauingenieur-Studentin Karo Schager freuten sich Jarmer und Mit-Organisatorin Doris Gilli, dass sich die Künstlerin, die sich für Frauenrechte und gegen Rechtsextremismus einsetzt, auch künstlerisch präsentierte.

Souverän, elegant und witzig erzählte „die Pluhar“ vom Älterwerden, vom Frau-Sein und ihrer Jugend im zerbombten Wien, von ihren Ängsten in diesen unsicheren Kriegstagen. „Höre ich heutzutage Mittagssirenen“, erzählte sie, „so muss ich immer noch, nach so langer Zeit, meine Panik unterdrücken.“

In ihren Liedern zeigte sie sich als Frau, die nie geschwiegen hat, die trotzdem „ja zum Leben sagt“. An ihrer Seite die kongeniale Gitarristin Zsofia Boros, die mit ihren musikalischen Vignetten all das anklingen ließ, was Erika Pluhar mit ihren Texten ausdrückte: Heiterkeit, Wehmut, Leidenschaft, Tapferkeit und ein inneres Leuchten, das alle im Publikum an diesem kalten Märzabend wärmte.