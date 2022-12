Radweg bringt Sicherheit für Radler

Werbung

Land und Gemeinde haben sich entschlossen, eine Radwegverbindung im Bereich der Landesstraße L 8020 zwischen der nordöstlichen Ortsausfahrt von Frauenhofen und dem Taffabegleitweg – er ist die direkte Verbindung für den Alltagsradverkehr nach Horn bzw. St. Bernhard – zu errichten. Damit wird der Radverkehr von der L 8020 verlagert und die Verkehrssicherheit für die Radfahrer wesentlich erhöht. Die benötigten Grundstücke wurden von den Grundeigentümern zur Verfügung gestellt, wodurch die rund 180 m lange Trasse mit entsprechendem Konstruktionsaufbau in einer asphaltierten Breite von drei Metern von der Firma Held&Franke ausgeführt werden konnte.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 75.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 % von der Gemeinde St. Bernhard getragen werden.

„Mit der Errichtung von Radwegen investieren wir in die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer“, sagte Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko bei der offiziellen Freigabe des neuen Radwegs im Gemeindegebiet von St. Bernhard-Frauenhofen. Man wolle weiters mit neuen Radwegen Anreize schaffen, das Fahrrad in den Alltag zu integrieren. Das Ziel sei es, den Anteil des Pkw-Verkehrs in den nächsten zehn Jahren zu senken und den des Radverkehrs zu verdoppeln.

