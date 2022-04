Spatenstich: Neuer Sitz für Frankdach

Werbung

Seit mehr als 100 Jahren ist die Firma Frankdach als Meister- und Familienbetrieb im Dachsektor tätig – der aktuelle Firmenstandort in der Magazinstraße platzt jetzt wegen des stetigen Wachstums aus allen Nähten. Mit dem symbolischen Spatenstich im Gewerbegebiet Frauenhofen startete die Frank GesmbH den Bau des neuen Standorts, der verkehrsgünstig unmittelbar an der Horner Umfahrung der B 4 liegt.

Dem Startschuss war etwa ein Jahr intensiver Planung vorausgegangen, berichtete Geschäftsführerin Inge Brandstätter. Für das Verlassen der Magazinstraße in Horn haben mehrere Faktoren gesprochen. Die aktuelle Lage sei nicht nur „etwas versteckt“, das Firmenareal sei durch mehrere Lagerplätze auch zerrissen. Am neuen Standort könne man effizienter und damit zeit- und kostensparender wirtschaften.

Man habe schon lange nach einem neuen Standort gesucht, in Horn selbst habe man aber trotz intensiver Bemühungen auch seitens der Gemeinde kein geeignetes Areal gefunden. Leicht falle es ihr persönlich aber nicht, Horn verlassen zu müssen. „Wir hatten hier seit 35 Jahren unseren Betrieb, waren immer Horner. Es tut schon ein bisserl weh“, sagt Brandstätter. Für sie selbst – ihre Familie stammt aus St. Bernhard – sei die Übersiedlung nach Frauenhofen jetzt aber so etwas wie eine kleine Heimkehr.

Kosten des Projekts betragen 3,5 Mio. Euro

Froh ist sie auch, dass neben Bürgermeisterin Gabi Kernstock auch alle anderen Beteiligten – Behörden, Gebietsbauamt, Landesregierung – an einem Strang gezogen haben. Besonders was die wasserrechtliche Situation inklusive Hochwasserschutz betrifft. Da habe man jetzt eine gute Lösung gefunden. Abgesehen vom generellen Hochwasserschutz für das Betriebsgebiet (die NÖN berichtete über den Baustart) wird auch die Firma Frankdach auf ihrem Areal zwei Retentionsbecken errichten, in denen die Dachwässer der Firma gesammelt werden. Von dort wird das Wasser dann gedrosselt in das öffentliche System eingeleitet werden.

Neben einem 300 m 2 großen Büro- und Verwaltungsgebäude inklusive Sozialräumen für die Mitarbeiter bilden die Werkhalle für Holzbau und Spenglerei und die großzügigen, überdachten Lagerflächen das Herzstück der neuen Firmenzentrale. Es wird auch eine Zone für die Vorfertigung, ein Carport für die Firmenfahrzeuge, einen Fahrzeug-Waschplatz sowie Kunden-Parkplätze geben. Errichtet werden die Gebäude in ökologischer Holzbauweise, in der Mitte der Halle wird es einen Betonkern geben. Die Bauarbeiten wurden bereits gestartet, mit der Fertigstellung wird noch heuer gerechnet.

Warum sich die Firma trotz aktueller Corona-Situation zur Übersiedlung entschlossen habe? „Weil die Nachfolge in der Firma gesichert ist und wir uns für die Zukunft gut aufstellen wollen“, spricht sie die gute Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Jürgen an, der bereits als Geschäftsführer im Betrieb tätig ist – und damit die fünfte Generation im Betrieb verkörpert. „Wir lernen gegenseitig voneinander. Das Miteinander ist uns in der Firma generell wichtig“, sagt Brandstätter. Aktuell beschäftigt die Firma 24 Mitarbeiter, allerdings: „Wir sind ständig auf der Suche nach Personal“, sagt Brandstätter. Vielleicht könne es mit dem attraktiveren Standort gelingen, neue Mitarbeiter zu finden. Auch Lehrlingen will man im Betrieb die Chance geben, einen zukunftssicheren Job zu erlernen. Abgedeckt werden im Unternehmen die vier Gewerke Dachdeckerei, Spenglerei, Holzbau und Flachdach.

