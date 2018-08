Elf Fleischhauereien haben in Niederösterreich die Ausnahmegenehmigung zur Durchführung von Schächtungen erhalten. Eine davon ist die Angelmayr GmbH in Frauenhofen.

Gegen die Durchführung von Schächtungen fuhr der Verein „RespekTiere“ zur Zeit des islamischen Opferfestes (heuer von 21. bis 25. August) durch Niederösterreich, um vor Ort gegen die Schächtungen zu protestieren und machte am 23. August auch in Frauenhofen halt.

„Wir treten generell gegen Tierschlachtungen ein. Hier protestieren wir aber gegen das Schächten, das in einigen Ländern verboten ist, wie in der Schweiz, Skandinavien, Polen oder defakto auch in den Niederlanden“, sagt Thomas Putzgruber vom Verein. In Österreich gäbe es die Sonderlösung, dass man eine Sekunde nach dem Schnitt von der einen Seite des Halses zur anderen (wobei Halsschlagader, Speise- und Luftröhre durchtrennt werden) vom Tierarzt die Betäubung erfolgt.

Knapp zehn Tierschützer demonstrierten friedlich

Warum der Verein nach Demos, wie im Bezirk Korneuburg und im Bezirk Krems auch in Frauenhofen demonstriert: Hier wurden nicht nur rund 300 Schafe und Ziegen zur Schächtung angemeldet, sondern auch 35 Rinder.

„Der Todeskampf dauert oft minutenlang. Das Tier ringt um Luft und spuckt Blut, die Beine verkrampfen, es versucht zu flüchten und kommt aber nicht mehr auf die Beine“, erzählt Putzgruber seine Erfahrungen aus Afrika, indem er für ein anderes Tierschutzziel vor Ort war und mehrere Schächtungen miterlebte.

Man wolle auf keine Personen, Berufsgruppen oder Glaubensrichtungen losgehen, es gehe hier nur um das Wohl der Tiere, betont der Tierschutzaktivist, der bei der Brücke in Frauenhofen mit knapp zehn weiteren Tierschützern demonstrierte. Dass die Demonstration angemeldet und ohne Zwischenfälle ablief, bestätigt auch Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich.

Amtstierärztin Iris Schuhmann-Irschik erklärt im NÖN-Gespräch, dass die Schächtungen der rund 300 Schafe und Ziegen (weit weniger Ziegen als Schafe) nach dem Gesetz und den von der Behörde vorgegebenen Auflagen abgelaufen ist und dass diese in zwei Tagen abgeschlossen wurden.

Nach dem ersten geschächteten Rind untersagte Schuhmann-Irschik weitere Rinderschächtungen. „Es gab Probleme mit der mechanischen Fixierung. Der Hals musste gestreckt sein und das Rind hatte zuviel Bewegungsfreiheit. Das konnte man nicht gewährleisten“, erklärt die Amtstierärztin die Untersagung.

„Sonst würde illegal geschächtet werden“

Adolf Angelmayr hebt im NÖN-Gespräch hervor, dass alles absolut legal abgelaufen und alles behördlich genehmigt sei und die Veterinärmediziner immer dabei waren: „Man will das für die muslimischen Kunden legal machen, denn sonst würde überall in den hintersten Winkeln illegal geschächtet werden.“ Die Tierschützer hätten bei jedem Schächtbetrieb demonstriert.

Ist das Schächten eine Qual für die Tiere? „Blödsinn! Nachdem geschnitten wurde, wird sofort geschossen oder elektrisch betäubt!“