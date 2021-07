Fast 50 Jahre gibt es in der Marktgemeinde Weitersfeld schon ein Freibad. Damals wurde es vom Verschönerungsverein initiiert und als Betonbecken in einer Waldbucht am Bach gebaut. 1992 wurde das Freibad von der Gemeinde übernommen, generalsaniert und mit einer Reihe von Attraktionen ausgestattet – und ist seither eines der beliebtesten Bäder der Region.

Warum, davon überzeugte sich die NÖN im Rahmen des Bädercheks. Und dabei zeigte sich: Schon die ersten heißen Vorsommertage war das Bad von 10 bis 20 Uhr gut gefüllt, die Badegäste genossen das reichhaltige Angebot. Seit Corona gibt es hier übrigens das 1,2,3-Euro-Ticket für Kinder, Wiesenbenützer bzw. Erwachsene.

Schon ein Blick auf die Autonummern am Parkplatz zeigt: Die Besucher des Weitersfelder Freibads kommen aus der gesamten Region gerne nach Weitersfeld. Und sie kommen hier voll auf ihre Rechnung – egal, was ihre Bade-Vorlieben sind. Neben den solarbeheizten Schwimm- und Kinderplanschbecken, die zum Wasserspaß einladen, sind es besonders die ausgedehnte Liegewiese mit schattenspendenden Bäumen und die Wasserrutsche, die als große Attraktion gilt, die bei den Gästen für Begeisterung sorgen. Auch ein Beach-Volleyballplatz, der von der Landjugend errichtet wurde, steht den Gästen zur Verfügung.

Gerne genutzt wird das Weitersfelder Freibad auch von den Schülern und Lehrern der Weitersfelder Schulen im Sportunterricht. Wesentlich ausgeweitet wurde heuer das gastronomischen Angebote der Kantine.