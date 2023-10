Herbstbasteln in Strögen

Im Herbst gibt es viele Kürbisse und Kastanien. Ein Highlight für Kinder ist das Kürbis schnitzen vor Halloween. Im Pfarrhof organisierte die ÖVP St. Bernhard -Frauenhofen zum zweiten Mal ein „Herbstbasteln“ für Kinder und Jugendliche.

Unter fachmännischer Anleitung wurden Gesichter ausgeschnitten, hübsche und gruselige Muster gestanzt und gebohrt, gemalt, geklebt und gepinselt. „Kürbis schnitzen ist eine schöne Aktivität und ein Highlight mit Kindern“, bestätigte Bürgermeisterin Gabriele Kernstock. An die fünfzig Kinder nahmen am Kürbisschnitzen teil. Kernstock zeigte sich erfreut, dass es in ihrer Gemeinde, in Zeiten wie diesen, noch Landwirte gibt, die diese Aktion mit Kürbis-Spenden unterstützen.“

Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Herbst doch gekommen ist, waren auch die glänzend braunen Kastanien. Im Pfarrhof stand ein Pool, gefüllt mit Rosskastanie, zum Wühlen, Baden und Spielen bereit. Mit den hübschen Kugeln wurden aber auch kleine Kunstwerke erschaffen.