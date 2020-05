In Horn etwa bittet Bürgermeister Jürgen Maier um ein respektvolles Miteinander und die Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. „Wer Abstand hält, schützt sich selbst und andere“, bringt er es auf eine einfache Formel. Der geltende Mindestabstand von einem Meter muss nach wie vor und auch auf den Spielplätzen eingehalten werden.

In der Verantwortung sieht der Bürgermeister in erster Linie die Eltern. Diese hätten eine Vorbildfunktion. „Kinder vergessen im Spiel schnell wieder, was man ihnen zuvor erklärt hat. Hier ist wichtig, Ruhe zu bewahren und nicht gleich mit den Kindern zu schimpfen, sondern vorausschauend auf ihr Spielverhalten Einfluss zu nehmen. Miteinander reden hilft, schwierige Situationen zu klären,“ appelliert Maier an ein Vorgehen mit Augenmaß.

Ähnlich argumentiert Stefan Jungwirth, Stadtrat für öffentliche Einrichtungen, Sport, Freizeit und Umwelt in Eggenburg, wo neben den Spielplätzen auch der Generationenpark beim Freibad wieder geöffnet ist. Mit der Öffnung wolle man nicht nur den Kindern Spaß und Freude bieten, sondern auch den Eltern Entlastung bringen. Er glaubt, dass auch hier die Disziplin - so wie generell bisher - bei der Bevölkerung weiter top sein wird.

Denn große Menschenansammlungen sollten unbedingt vermieden werden.

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf den Spiel- und Sportplätzen wird empfohlen, ist aber speziell für die Kinder nicht zwingend vorgeschrieben. Nach der Benützung der Spiel- und Sportplätze sollte man jedenfalls gründlich Hände waschen und mitgebrachte Spielsachen wie Sandschaufeln, Bagger oder Bälle vorbeugend mit Desinfektionsmitteln reinigen.