Horner Museum trauert um Ex-Leiter

Tiefe Trauer herrscht in Horn über den Tod von Friedrich Berg. Der Prähistoriker verstarb am 1. Februar kurz vor seinem 93. Geburtstag. Er leitete von 1954 bis 1965 das Horner Höbarthmuseum.

Berg wurde am 20. Februar 1930 in Wien geboren. Er studierte von 1947 bis 1953 Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien und wurde am 14. Juli 1953 zum Doktor der Philosophie promoviert.

Seine Amtszeit als Leiter des Höbarthmuseums bedeutete für Horn die Wende von der Lokalforschung hin zur modernen Wissenschaft. Die Museumssammlungen und das Depot wurden nach damals modernen Gesichtspunkten neu geordnet und aufgestellt. Durch seine Kontakte entstand bald ein reger Austausch mit in- und ausländischen Fachkollegen, besonders mit der Uni Brünn. Kurz vor seinem Abgang nach Wien leitete er noch den Umzug des Höbarthmuseums an den heutigen Standort in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bürgerspitals in die Wege.

Beisetzung am 17. Februar am Horner Friedhof

Berg führte etwa 150 Grabungen und Fundbergungen durch, darunter auch die publikumswirksame Bergung des Mammutstoßzahns von Großweikersdorf (1954) oder jene des „Schädelnests von Poigen“ aus der Jungsteinzeit (1957). Neben seiner archäologischen Tätigkeit deckte Berg ein weites Betätigungsfeld ab, so gab er den Horner Kulturbrief – die Vorläufer-Publikation der heutigen Gemeindenachrichten – heraus und leitete ab 1957 die Volkshochschule Horn. In zahlreichen Kursen, Vorträgen und Konzerten wurde ein beachtliches Volksbildungsprogramm entwickelt, das durch Klubs, wie Briefmarken-, Foto- und Filmklub, die sich im Rahmen der Volkshochschule entfalteten, noch stark bereichert wurde.

1965 übernahm Berg in Wien die Leitung der Verwaltung der bundesstaatlichen Schlossmuseen. 1967 kam er ans Bundesdenkmalamt und wurde 1969 Landeskonservator des Burgenlandes. Diese Funktion hatte er bis 1984 inne, anschließend wurde er zum Leiter der Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes bestellt und war gewissermaßen der „oberste Denkmalpfleger Österreichs“. 1990 ging er als Hofrat in den Ruhestand, den er für vielfältige Aktivitäten nutzte, so initiierte er im Horner Museumsverein 1998 eine große Sonderausstellung über jungsteinzeitliche Idole, zu der auch ein umfangreicher Katalog erschien.

Von Berg liegen 130 Fachpublikationen, unzählige Zeitungsartikel, Kulturberichte, Buchbesprechungen und biografische Arbeiten vor. Ein großer Teil seiner Bemühungen war dem Waldviertel und der Stadt Horn gewidmet. Berg erhielt im Jahr 2000 die Ehrenplakette und im Jahr 2006 den Kulturpreis der Stadt Horn.

Seine Beisetzung findet am Freitag, 17. Februar, um 11 Uhr am Friedhof Horn statt.

