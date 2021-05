Vor zwölf Jahren stand Imkermeisterin Verena Hagelkruys aus Fahndorf bei Hollabrunn mit ihrem Mann Thomas bei einer Veranstaltung der Rosenburg zum ersten Mal mit ihrem Honigstand im Turnierhof der Burg und hat sich sofort in diesen Ort verliebt. „Es war mir immer eine besondere Freude, bei den Märkten auf der Burg dabei zu sein“, erzählt sie strahlend. Vor zwei Jahren haben die beiden die Taverne im Schloss übernommen, nun geht ein weiterer Traum in Erfüllung: Mit 21. Mai betritt das Paar neues Terrain, es übernimmt den Schlossgasthof mit Restaurant- und Hotelbetrieb gegenüber der Rosenburg.

Voll Freude erzählt Verena Hagelkruys: „Unsere Themen werden Honiggastronomie, Bienen und Rosen sein. Wir wollen regionale Bioprodukte verwenden.“ Seit ein paar Wochen wird intensiv vorbereitet – ein durch die Coronasituation nicht ganz einfaches Unterfangen. „Es gab in den vergangenen Wochen zu unserer Freude schon einige Buchungen. Durch den immer wieder verlängerten Lockdown gab es Verschiebungen, das hat unsere potenziellen Kunden und uns viel Zeit gekostet.“

Insgesamt überwiegt die Freude über dieses Projekt: „Wir haben zwei wunderbare Köche gefunden, die in den vergangenen Wochen unglaublich viele Ideen für kulinarische Köstlichkeiten entwickelt haben. Noch dazu sind die Herren aus der Gegend und kennen die regionalen Schmankerl“, schildert das Imkerpaar.

Die beiden Horner Cousins Markus Wachter (links) und Gunther Trimmel, die bereits viel Erfahrung in der Gastronomie – auch in Haubenküchen – gesammelt haben, setzen nicht nur auf regionale und Bio-Produkte, sondern auch auf Rosen und Honig. Rupert Kornell, Rupert Kornell

Zwei Horner kochen auf. Diese „Herren“ sind die gebürtigen Horner (und Cousins) Markus Wachter (39) und Gunther Trimmel. Beide haben etwa die gleiche Ausbildung genossen: nach der Hauptschule in Horn bzw. Gars ging es in die Fachschule für wirtschaftliche Berufe, dann erfolgte die Lehre als Koch, ein Beruf, den sie mit Erfolg ausübten, ehe sie sich anders orientierten. Jetzt sind sie wieder in ihr ursprüngliches Metier zurückgekommen. „Wir haben mit unseren Chefs zwei wirkliche Menschen gefunden, die bodenständig sind und nichts mit Schicki-Micki-Küche zu tun haben – genauso wie wir“, erzählen die beiden. „Wir vier haben einen gemeinsamen Gedanken, den wir umsetzen wollen und werden: regionale Produkte verwenden, ehrliche Küche bieten – und natürlich Honig und Rosen in unsere Speisen einfließen lassen.“

Rosensorbet und Bienengrammeln. Bei den regionalen Produkten ist man etwa mit Grillweltmeister Adi Matzek oder Bäckermeister Fritz Potocnik im Gespräch, auch mit Landwirten, die Gemüse anbauen. Und wie darf man sich das mit Honig und Rosen vorstellen? „Es wird zum Beispiel Rosensorbet, Rosengelee oder kandierte Rosenblüten direkt aus dem Burggarten geben, einen Honigkrustenbraten und – da sind wir gerade am Experimentieren – Bienengrammeln.“ Aber selbstverständlich werden auch Standardgerichte vom Gulasch bis zum Schnitzel auf der Speisekarte stehen. Und sie wollen auch Praktikumsplätze für Schüler anbieten und Lehrlinge aus der und für die Region ausbilden.

IT-Branche den Rücken gekehrt. Mit 16 Jahren begann Verena Fleischhacker mit ihrem zukünftigen Mann Thomas Hagelkruys mit der Arbeit bei den Bienen. Die nicht minder erfolgreiche berufliche Laufbahn führte das Paar in die IT-Branche. In der Freizeit stand die Imkerei im Fokus. Jede neueste wissenschaftliche Erkenntnis wurde voll Interesse aufgesogen. „Ich sammle Bücher über Bienen und Imkereiprodukte“, erzählt Hagelkruys. „Meine Kindheit habe ich im Donaupark verbracht, dort war und ist die Wiener Imkerschule“. Im Jahr 2004 gründeten Verena und Thomas Hagelkruys neben ihren Hauptberufen in der IT-Branche ihren eigenen Betrieb. Beide, mittlerweile Imkermeister, setzten ihre zahlreichen Ideen in ihrem Bio- Erwerbsimkermeisterbetrieb um. Neben zwei kleinen Geschäften in Wien verkauft das Paar sein umfangreiches Sortiment auch auf Märkten. Vor fünf Jahren entschlossen sie sich, die Imkerei hauptberuflich auszuüben. Mittlerweile haben sie 700 (!) Produkte im Sortiment, und es werden immer wieder neue entwickelt.

Bienenlehrpfad & Schauimkerei. „Wir verbinden in unseren Betrieben einerseits einen landwirtschaftlichen, imkerlichen Betrieb mit einem Gastronomie- und Hotelbetrieb“, führt die Imkermeisterin aus und erzählt: „Damit möchten wir in dieser Verbindung die Möglichkeiten der Nutzung unserer Bienenprodukte auch als Kulinarik aus dem Bienenvolk zeigen und als Treffpunkt für Imker und Bieneninteressierte gelten. Regelmäßige Imkerstammtische sind bei uns am Programm, die Weitergabe von imkerlichem Wissen liegt uns sehr am Herzen.“

Und es gibt weitere Pläne für die Rosenburg: „Wir beginnen heuer mit einem Bienenlehrpfad. Der nächste Schritt wird eine Schauimkerei im Garten des Schlossgasthofes sein“.