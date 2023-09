Campen in Geras mit allen Annehmlichkeiten

Durchaus positiv sieht Pächter Ernst Mischling, Betreiber des Campinglatz „Camping Edlersee Geras“, die erste Saison als „Hausherr“ des Freizeitareals. Die Tages- und auch die Dauerstandplätze waren und sind gut gebucht. „Aktuell sind sechs Dauercampingplätze belegt. Wir werden in der nächsten Saison auf zwölf Dauercamper aufstocken“, erklärte Mischling.

Aber nicht nur für Besitzer von Campingsbussen ist der Platz attraktiv. Bewohnt sind auch schon die ersten drei Eigentum-Mobilheime (die NÖN berichtete), eines davon sogar als Hauptwohnsitz. Jetzt wurde die erste Mietunterkunft und das mobile Ausstellungswohnheim auf seinen Platz gehievt. Dieses Musterhaus, das von der Firma Allram aus Langau gebaut wurde, hat eine Größe von 50,6m² und wurde mit einem mobilen Groß-Kran aufgestellt. „Es bietet Platz für vier Personen, ist komplett eingerichtet und kann zur Probe oder auch länger gemietet werden“, berichtete der Betreiber.

Neben der Möglichkeit, ein Mobilheim hier zu mieten, können auch noch weitere am Campingplatz Geras gekauft werden. Wenn man sich für den Kauf eines Mobilheims entscheidet, wird es nach den individuellen Wünschen des Kunden errichtet, erklärt Allram. Nach einer Bauzeit von nur vier bis sechs Wochen ist es dann bezugsfertig. Auch ein behindertengerechte Bauweise sei kein Problem. Die Parzellen für die Mobilheime des neuen Village haben eine Größe von 195m² – 250m². In der ersten Ausbaustufe sind zwölf Eigentum-Mobilheime in Planung. Das gesamte Areal ist ausgerichtet für 25 Mobilheime. „Die Nachfrage ist steigend“, berichtete Mischling zuversichtlich. Und in diesem Village soll auch der Grünraum optisch aufgemöbelt werden. Christine Rottenbacher wird diesen Grünraum und die Beschattung mit heimischen Hölzern nach den Kriterien von „Natur im Garten“ gestalten.

Generell habe man heuer auch wegen anderer neuer Ideen, die von Mischling und Manfred Toifl bereits umgesetzt wurden, viel positives Feedback erhalten. So ist etwa am Areal jetzt auch Glasfaser-Internet verfügbar. Das größte Kompliment sei die Frage der Gäste, ob sie ihren Aufenthalt am Campingplatz direkt am Edlersee verlängern dürfen. Die „Frischzellenkur“, die die beiden Pächter den Campingplatz verpasst haben, habe sich also positiv auf die Übernachtungen ausgewirkt.