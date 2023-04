Berufsschule Geras verwandelte sich in Laufsteg

Ziel des Events war laut Direktor Claus Tampier die Förderung der Persönlichkeit im Hinblick auf eigenverantwortliches Wissen und Handeln sowie das Lernen und Wachsen an Aufgaben. Teamarbeit und Learning by doing waren die komplexen Aufgabenstellungen, die in die Praxis umgesetzt wurden.

Die Lehrlinge warteten leicht nervös darauf, ihre Modelle vorzustellen. Die jungen Frauen und Männer haben nicht nur die Frisuren aufwendig gestaltet, sondern auch das komplette Make-up und Outfit dem Thema entsprechend erarbeitet. Unter dem Strich schafften es die Jungstylisten, eine schwungvolle Show auf den Laufsteg zu zaubern. Auf tragbare Eleganz der Hairstylings sowie auf die ganzheitliche Harmonie von Typ, Styling und Outfit wurde Rücksicht genommen. Zum ganzheitlichen Konzept passend wurden Hochsteckfrisuren, Make- ups und Bodypaintings entworfen und Outfits ausgewählt. Präsentiert wurden tragbare Fantasien, die verschiedene Styling-Varianten zulassen - und das mit einem Hauch von Extravaganz. „Der Friseurberuf biete mit dem richtigen Talent und Fleiß viele Möglichkeiten“, betonte Lehrerin Martha Wurz.

Neben perfektem Styling wurde den Gästen auch hervorragende Kulinarik geboten. Empfangen wurden die Gäste mit einem Cocktail designt und serviert durch Schüler der 2. Klasse Restaurantfachmann/-frau. Für den kulinarischen Höhepunkt zwischen den Acts zeichneten die Schülerinnen der 3. Klasse Gastronomiefachmann/-frau für das Kreieren und Zubereiten der Snacks sowie das Service verantwortlich. Die Gäste konnten dann auch noch die Praxisräumlichkeiten der Stylisten besichtigen.

