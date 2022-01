Sekundenschlaf: 77-Jähriger krachte in Lkw in Klein-Meiseldorf

Der 77-Jähriger aus dem Bezirk Horn war mit seinem Auto am Samstag gegen 15.30 Uhr in Klein-Meiseldorf in Richtung Stockern unterwegs. Dort dürfte er laut Polizei wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Lkw eines 55-Jährigen aus dem Bezirk Horn gekracht sein. Der Lkw-Lenker und dessen mitfahrende Frau blieben nicht nur unverletzt, sie leisteten dem 77-Jährigen auch sofort Erste Hilfe.

Der 77-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen mit der Rettung ins LK Horn eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Stockern bzw. von einem Abschleppdienst geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

