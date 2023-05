Jetzt ist es amtlich: Marcel Toifl braut das beste Bier Österreichs. Der Jungbrauer aus dem Feriendorf Gallien bei Pernegg wird im neuen „Bier-Guide“ von „Bierpapst“ Conrad Seidl als „Österreichs Kleinbrauerei des Jahres“ geführt. Darüber hinaus hat Toifl mit seinem „Red Ale“ den Titel „Bier-Innovation des Jahres“ geschafft.

Dabei ist Toifl im Kreise der Bierbrauer ein wahrer Jungspund. Erst seit eineinhalb Jahren braut der 23-jährige selber sein „Gallien-Bräu“. Wie es dazu gekommen ist? Eh klar, eine „b‘soffene G‘schicht“ erzählt er lachend der NÖN: „Ich habe mit meinem Papa ein Bier getrunken. Nachdem wir beide gerne Bier trinken, haben wir uns gedacht: Machen wir doch unser eigenes.“

Und für Toifl hat sich diese spontane Idee gelohnt. Im Vorjahr waren es noch 30.000 Liter Bier, die er für den Gastro-Betrieb im Feriendorf Gallien der Familie Toifl gebraut hat. Heuer hat sich diese Menge auf 100.000 Liter schon mehr als verdreifacht. „Ich beliefere jetzt auch Feuerwehrfeste oder Feste der Landjugend“, erzählt Toifl. Und das soll erst der Anfang sein, denn jetzt gebe es für seine Brauerei in Gallien nur noch eine Richtung: „Und zwar nach vorn, und das mit Vollgas.“

Er sehe die Auszeichnung als Motivation für die Zukunft. Noch ist er in seiner Brauerei zwar ein Einzelkämpfer, aber: „Beim Gustieren und Kosten hilft die ganze Familie mit – so wie das bei uns halt üblich ist“, spricht er den Zusammenhalt innerhalb der Toifls an. Besonders wichtig ist ihm daher, dass man sein Bier gleich gemeinsam mit „einem guten Essen in unserem Lokal kombiniert“.

