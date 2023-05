Bürgermusikkapelle Gars in Bestform

Fast wäre die neue Mehrzweckhalle zu klein geworden, so groß war der Ansturm auf das Frühjahrskonzert der Bürgermusikkapelle (BMK) Gars zur Freude von Obfrau Melanie Moser und ihren Musikern.

Die hatten mit den beiden Kapellmeisterinnen Florentina Tscheppen und Astrid Geisler ein Programm vorbereitet, das „alle Stückeln spielte“ – und hatten die Zügel fest in ihren Händen, dirigierten mit Umsicht und hoher Musikalität und spielten auch selbst im Holzregister mit.

Großes Lob verdient neben den ausgezeichneten Solisten – Gerda Strasser, Alfred Trappl und Reinhard Zeug an der Trompete sowie Astrid Geisler und Reinhard Zeug als Sänger – die gesamte Kapelle, die auch die schwierigsten Stücke hervorragend meisterte und mit viel Gefühl für Rhythmus und Dynamik zu begeistern wusste. Nicht zu vergessen Magdalena Lunzer, die wie immer für die ebenso fachkundige wie launige Moderation sorgte.

Hohe Musikalität vom Anfang bis zum Ende gezeigt

Schon mit dem Auftakt, „A Festive Opening“, ließ die BMK erahnen, dass es ein besonderer Abend werden sollte. Mit weiteren Stücken wie „Enjoy the Music“, der „Frühjahrsparade-Ouvertüre“ von Robert Stolz, „Böhmische Liebe“ oder „Bugler‘s Holyday“ im ersten, dem „Kitzbühler Standschützenmarsch“, „Ein Leben lang“ (mit Gesangseinlage!), einem „Best of Falco“ – für Garser fast ein Muss – und einem „Dirty Dancing“-Medley samt zwei Zugaben, die das begeisterte Publikum – darunter Abgeordneter Franz Linsbauer und Bezirkshauptmann Stefan Grusch – forderte und auch erhielt, bewies die BMK einmal mehr, dass sie in allen Musikrichtungen zu Hause ist.

Um die Zukunft braucht der Kapelle nicht bange sein. Das zeigte ein Bläserensemble der Zweigstelle Gars der W. A. Mozart-Musikschule Horn unter Florian Oblasser, das eine beachtliche Talentprobe ablegte. Diese und weitere Gruppen sind übrigens am Samstag, 13. Mai, ab 10.30 Uhr am Viktualienmarkt zu hören.

