Stadtchor mit der Ohrwurm-Garantie

„Ein Glaserl in Ehren…“ unter diesem Thema stand das Frühlingskonzert des Stadtchores Eggenburg im Lindenhofsaal. Mit einem bunten Programm an Liedern aus verschiedenen Stilrichtungen wurde das Publikum blendend unterhalten. Von Komponisten wie Robert Schumann, Johann Strauß über Josef Ehn bis hin zu Udo Jürgens war für jeden Geschmack etwas dabei, dafür sorgte Chorleiterin Andrea Straßberger, die den Abend auch moderierte.

Andrea Hofbauer zeigte mit „Schwipslied“ auf

Solistisch durften sich Martin Atzmüller, Martha Schweiger, Elke Salomon und Andrea Hofbauer präsentieren. Vor allem Andrea Hofbauer sorgte gekonnt für gute Unterhaltung mit dem „Schwipslied“ aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß.

Wie in gewohnter Stadtchor-Tradition wurde das Publikum bei dem einen oder anderen Lied aufgefordert, mitzusingen. Am Klavier wurde der Stadtchor von Pianistin Yuko Hrncirik begleitet. Das Akkordeon packte Christine Schuh für die Begleitung der zwei Solistinnen Elke Salomon und Martha Schweiger aus. „Es ist schön zu sehen, dass Kultur in vielen Gemeinden so intensiv gelebt wird“, sagt Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. „Vor allem möchte ich den Leitern der Vereine für ihre Geduld und das Engagement danken“, fügte er an.

Fazit: Ein gelungener unterhaltsamer Abend mit Ohrwurmgarantie.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.