Horner Tonkeller: Meixner bleibt

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Kunst im Tonkeller“ wurde Obmann Emmerich Meixner in seiner Funktion einstimmig wiedergewählt. Auf Christoph Pass, der als Stellvertreter nicht mehr kandidiert hat, folgt Edi Reininger. Als Kassier führt Hans Lehr weiter die Vereinskasse, Hannes Fröhlich folgt Susanne Albrecht als Schriftführer.

In seinem Bericht meinte Emmerich Meixner, dass die Jahre während der Pandemie „seltsam und ungewöhnlich“ gewesen seien. Daher sei man stolz, dass es gelungen sei, in dieser Phase trotzdem eine Auslastung von 70 Prozent bei den Konzerten zu erreichen.

Gut besucht waren Konzerte und Kabaretts, Aufmerksamkeit erregte das Festival mit dem Akkordeon-Virtuosen Otto Lechner, das auch heuer vom 8. bis 11. Juni stattfinden soll. Angedacht wurde, auch Live-Streams zu den Veranstaltungen zu organisieren. Die Programm-Highlights im Frühjahr sind Tini Trampler & Playbackdolls am 31. März, Harri Stojka acoustic drive Trio am 14. April, Gankino Circus am 28. April, Marlyn&Stern am 13. Mai.

