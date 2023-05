Bezirk Horn: Basis hofft auf Aus der Streitereien

Die Führungskrise an der SPÖ-Bundesspitze beschäftigt seit Wochen nicht nur die SPÖ-Funktionäre, sondern auch die Medien. Bei der Mitgliederbefragung fiel Pamela Rendi-Wagner aus dem Rennen. Um die Führungsposition gibt es einen Kampf zwischen Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. Wer letztlich die meisten Stimmen auf sich einen kann, wird die Stichwahl zeigen. Die NÖN wollte jedoch wissen, ob der Machtkampf auch Auswirkungn auf die Basis zeigt.

„Die SPÖ im Bezirk hat immer die Linie verfolgt, wer bei der Mitgliederbefragung die Nummer eins ist, ist auch am Parteitag von allen zu unterstützen. Das wurde so vereinbart und daran halten wir uns“, erklärt SPÖ-Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian (er ist für die Bezirke Horn und Zwettl zuständig) auf die Frage, wie er die Debatte um den SPÖ-Vorsitz einschätzt.

Rückenwind aus der Bundespolitik erforderlich

Auswirkungen auf Bezirksebene kann Kromsian nicht ausschließen. „Natürlich würden wir uns auch im Bezirk leichter tun, wenn aus der Bundespolitik wieder Rückenwind für uns kommen würde“, hofft er auf eine Beruhigung innerhalb der Partei und auf Unterstützung bei lokalen Anliegen, denn derzeit ist die Parteiführung auch bei Veranstaltungen ein Thema, an dem niemand vorbeikommt. Viele andere, wichtige Themen scheinen dadurch in den Hintergrund zu rücken.

Auf die Frage nach Lösungsansätzen, die eine Spaltung der SPÖ verhindern könnten, meint Kromsian„Ich bin der Meinung, dass dafür möglichst alle den Erstplatzierten der Mitgliederbefragung und davon abgeleitet den am Parteitag zu wählenden Vorsitzenden unterstützen sollen.“

Als „basisdemokratische Entscheidung“ bezeichnet der SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Josef Wiesinger die Debatte um die SPÖ-Spitze. „Es ist die erste Entscheidung, die in dieser Form getroffen wird. Vielleicht kann man ein leichtes Organisationsmanko feststellen. Generell finde ich jedoch, dass hier in den Medien viel künstlich in die Höhe gespielt wird.“

Die Personaldebatte um die Bundesführung hat für Wiesinger nichts mit den gedanklichen Inhalten der SPÖ selbst zu tun und ändert auch nichts an deren Ideologie: „Wir sind eine Bewegung mit Grundsätzen und Prinzipien. Das ist keine Kandidatengeschichte!“

Hoffnung auf richtige Entscheidung

Einen persönlichen Favoriten für die Stichwahl möchte Wiesinger nicht benennen. „Jedes unserer Mitglieder ist mündig und die Befragung hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Jetzt entscheiden die Delegierten und ich bin überzeugt davon, dass jeder von ihnen wissen wird, was zu tun ist. Es wäre widersinnig, jetzt und hier noch eine Empfehlung abzugeben“, schließt Wiesinger.

Stimmen von der SPÖ-Basis für Andreas Babler

Der Horner SPÖ-Stadtrat Marco Stepan ist kein Freund der Stichwahl. Er sieht Hans Peter Doskozil als Bundesparteivorsitzenden in führender Position. „Andreas Babler macht einen sehr guten Job. Ich würde ihn in einem passenden Resort – und das gibt es auf jeden Fall für ihn – sehen“, würde sich Stepan eine für die Sozialdemokraten gewinnbringende Situation für die Zukunft vorstellen.

„Ich habe bei der Mitgliederbefragung für Andreas Babler gestimmt, weil ich die Hoffnung hatte, dass dann endlich wieder Ruhe in unserer Partei einkehrt.“ Das Ergebnis hat eine Stichwahl hervorgebracht, weshalt sich Melitta Hofeggers Hoffnungen nicht erfüllt haben. Der Eggenburger SPÖ hat die Mitgliederbefragung vier neue Mitglieder gebracht.

Die Unzufriedenheit in der Basis ist aber auch jetzt noch spürbar. „Überall wird man auf das Thema angesprochen. Wir haben Erklärungsbedarf für Dinge, die wir nicht verursacht haben und die wir nicht beeinflussen können. Das erschwert unsere Arbeit an der Basis enorm“, stellt die Eggenburger Stadträtin klar. Sie hofft, dass nach der Stichwahl am 3. Juni „die schwierige, verfahrene Situation sich verbessert“.

Enormes Interesse der Medien kritisiert

Andreas Hitz, langjähriges SPÖ-Mitglied, ehemaliger Gemeinderat in Waidhofen und Regionalsekretär der Gewerkschaft Bau und Holz für das Waldviertel, ist ebenso der Meinung, dass das Medieninteresse am Führungswechsel der SPÖ eklatant hoch ist und dass das Thema „sehr breit getreten wird. Ich hätte mir eher gewünscht, dass das Thema in den Gremien diskutiert worden wäre,“ bedauert er: „Die Mitglieder wurden befragt, was ein neuer Weg ist, den ich grundsätzlich für sehr gut befinde.Nun werden am Bundesparteitag die Gremien entscheiden. Das ist eine demokratische Lösung, an der es nichts auszusetzen gibt.“

Der scheidenden Pamela Rendi-Wagner streut er Rosen: „Rendi-Wagner hat die Parteispitze in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, sowohl parteipolitisch, als auch coronabedingt. Sie hat die SPÖ nach bestem Wissen durch diese Zeit geführt. Ich ziehe den Hut vor ihr!“

Für die Zukunft wünscht sich Hitz, dass wieder effizient gearbeitet werden kann. „Es ist wichtig, dass wieder Sozialpolitik für die Arbeitnehmer gemacht wird. Ich habe nun schon einige Jahre als Gewerkschafter hinter mir und sehe, wie die Politik immer weiter abtriftet. Der kleine Arbeitnehmer ist für rund 80 Prozent des Steuereinkommens verantwortlich und weiß oft nicht mehr, wie er sich das tägliche Leben finanzieren soll“, übt Hitz Kritik.

Insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahl im nächsten Jahr hofft Hitz auf ein Ende des „Hick-Hack“ und auf eine geeinte Partei, „die wieder gewichtigen Wert hat, in Österreich mitzureden.“

Der außerordentliche Bundesparteitag findet 3. Juni in Linz statt. Danach wird man wissen, ob Andreas Balbler oder Hans Peter Doskozil an der Spitze der Bundes-SPÖ stehen wird. Und das Medieninteresse an dieser Entscheidung wird – auch wenn sich viele etwas anderes wünschen – unvermindert groß sein. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Entscheidung tatsächlich etwas Ruhe in die politische Landschaft der Sozialdemokraten einkehrt und sich Gremien, Ausschüsse und Mitglieder ihren tätsächlichen Arbeiten widmen können, so wie es sich auch die Bezirksverantworlichen wünschen.

Die Eggenburger Stadträtin MelittaHofegger hat für Andreas Babler gestimmt. Foto: Foto: Martin Kalchhauser, Martin Kalchhauser

Der Horener Stadtrat Marco Stepan outet sich nicht als Fan der Stichwahl. Foto: Foto: Werner Jäger, WERNER JAEGER

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.