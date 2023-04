„Ära Ehrenberger“ ist nach 45 Jahren vorbei

Ein „Urgestein“ nicht nur der Garser Museumsszene legte nach 45 Jahren an der Spitze des Museumsvereins seine Funktion als Obmann zurück und wird nur mehr als Beirat tätig sein: Anton Ehrenberger leitete kürzlich die letzte Jahreshauptversammlung im Gasthaus Klackl und präsentierte mit Rudolf Winglhofer, der schon bisher als Stellvertreter tätig war, seinen Nachfolger.

Ehrenberger, der seine berufliche Tätigkeit als Kunsterzieher in Krems schon vor etlichen Jahren beendet hat, kann man getrost als den „kulturellen Geist“ von Gars bezeichnen, hat er doch nicht nur durch seine Arbeit im Museum, sondern auch als Autor zahlreicher Schriften, unter anderem bei der Gars-Chronik oder zuletzt bei der „Kamptaler Sakrallandschaften“, um nur zwei von vielen zu nennen, und vielen Aktionen Wertvolles geleistet.

Von der Falco-Ausstellung bis zum Druck-Workshop

„Das vergangene Jahr war ein turbulentes, es ist viel passiert“, meinte Ehrenberger, der durch eine Powerpoint-Präsentation mit dem Titel „Das war 2022“ Einblicke in das Programm des vergangenen Jahres gewährte. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien die von Winglhofer kuratierte (Dauer) Ausstellung „Falco in Gars“ erwähnt, „Mehr als Honig“ mit Imker Herbert Schauer, Vortrag und Buchpräsentation „Mein Kamptal“ von Werner Gamerith, die „Lange Nacht der Museen“ mit einer Vernissage der NöArt, die Lesung der Gars-Trilogie von Brigitte Wenzina oder der Druck-Workshop mit Agnes Ehrenberger.

Anschließend listete er die Neuerungen des Jahres 2023 auf und bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der anwesenden Vizebürgermeisterin Paula Uitz für die Unter-stützung seitens der Marktgemeinde Gars („Die Gemeinde geht uns sehr viel zur Hand“). Die Neuerungen im Überblick:

Zu diesen Neuerungen zählen unter anderem die Erweiterung des Zunftraumes, Texte zu den Dauerausstellungen in Deutsch, Englisch und Tschechisch, die Ergänzung der archäologischen Ausstellung durch eine Dokumentation der Kreisgrabenanlage Kamegg, die Sanierung des Untergeschosses und die Erneuerung der Depot-und Arbeitsräume. Projektiert sind eine neue WC-Anlage und eine Aufstiegshilfe.

Germanische Speerspitze für scheidenden Obmann

Nachdem der neue Vorstand (siehe Info-Box) einstimmig gewählt wurde, gab Obmann-Stellvertreter Leonhard Huber einen kurzen Einblick über die neue Homepage, die sehr ausführlich und sehr gut strukturiert ist. Der neu gewählte Obmann Rudolf Winglhofer übergab Ehrenberger, der „Speerspitze des Vereins“, eine solche aus dem zweiten bis dritten Jahrhundert nach Christus, die germanischen Ursprungs ist und von Winglhofers Sohn Martin im Mödringer Wald gefunden wurde.

Mit dem Hinweis auf zwei besondere Termine, nämlich am 23. Juni die Ausstellung „Wia z‘Haus – Wirtshauskultur in Gars“ und am 7. Oktober „Lange Nacht der Museen“ mit einer Sonderausstellung von Franke Lechner endete die Jahreshauptversammlung.

