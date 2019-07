„Wohnen im Waldviertel“ bekommt einen neuen Projektleiter: Der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer übernahm die Position vom Großschönauer Bürgermeister Martin Bruckner, der im Frühjahr Obmann im Trägerverein Interkomm wurde.

„Bei uns wird Familie, Gemeinschaft, Natur, Vereinsleben und Zusammenhalt über alle Generationen ganz großgeschrieben“, sagt Linsbauer über die Reize des Waldviertels: „Diese Attribute sind die besten Voraussetzungen für eine optimale Wohnregion.“ Diese Vorteile wolle man noch stärker herausstreichen – genauso wie vorhandenen Arbeitskräftebedarf, Kinder- und Jugendbetreuung, Angebote für die ältere Generation sowie Freizeitangebote.

Veranstaltung in der Sonnenwelt Großschönau

„Wohnen im Waldviertel“ ist ein Projekt von 56 Gemeinden, die das Wohnen, Arbeiten und Leben im Waldviertel präsentieren, das Image verbessern, den Zuzug fördern und die Abwanderung bremsen wollen.

Die Frage zur Weiterentwicklung des Wohnstandortes Waldviertel stellten Interkomm-Obmann Bruckner & Co am 18. Juli im größeren Kreis: In die Sonnenwelt Großschönau wurde eine Denkerrunde mit zentralen Akteuren des Waldviertels auch von außerhalb des Projektes einberufen.

Diese zerbrach sich einen ganzen Nachmittag lang den Kopf. „Tun wir die richtigen Dinge? Und tun wir die Dinge richtig?“, waren die zentralen Fragen – gesucht waren primär auch konkrete ergänzende Wege und alternative Ideen.