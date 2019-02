Der Arbeitsalltag hat die Mitarbeiter aus den vier Waldviertler NÖN-Redaktionen im neuen „Waldviertler Newsroom“ in Vitis bereits eingeholt – und mit 1. Februar folgte nun auch ein großflächiger Personalumbau, der zwei zusätzliche Fulltime-Redakteure brachte.

Der Schremser Hannes Ramharter – der 1968 als freier Mitarbeiter begonnen hatte – wurde nach 15 Jahren an der Spitze der Waldviertler NÖN-Ausgaben und 30 Jahren als Waidhofner Redaktionsleiter in den Ruhestand verabschiedet. Als Chef vom Dienst für das Waldviertel mit insgesamt 62 freien bzw. selbstständigen und 16 angestellten Mitarbeitern folgte ihm Markus Lohninger (42) nach. Der Gmünder startete seine NÖN-Laufbahn 1996, leitete danach elf Jahre die Sportredaktionen Gmünd und Waidhofen und dann auch den Waldviertel-Sport. Neben dem Beruf absolvierte er das Diplomstudium der Soziologie an der Uni Wien. Seit 2012 leitet Markus Lohninger die Gmünder NÖN-Redaktion.

Im Zuge der Nachbesetzungen wurden zwei neue Redaktionsleiter-Stellvertreter ernannt – Karin Widhalm aus Obernalb bei Retz (seit 2009 bei der NÖN in Hollabrunn) für die Ausgaben Horn und Waidhofen, der 2013 zur NÖN gestoßene Zwettler Markus Füxl für die Ausgaben Gmünd und Zwettl. Als Waldviertel-Redakteure neu angestellt wurden Karin Pollak aus Unserfrau, die seit 1992 bei der NÖN ist, und der Alt-Nagelberger Maximilian Köpf , der sich seit 2011 vor allem in der NÖN-Sportberichterstattung einen Namen gemacht hat. Neue Sekretärin im NÖN-Newsroom ist die Hoheneicherin Susanne Hoffelner .

„Das Waldviertel ist eine der wichtigsten Regionen für die NÖN. Es freut mich, dass hier der Generationswechsel so nahtlos über die Bühne geht“, betonen die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Ein besonderes Danke gelte dem scheidenden Waldviertel-Chef Ramharter, der diesen Übergang in die Wege geleitet habe. „Die Neuaufstellung im Waldviertel ist damit abgeschlossen. Wir haben jetzt die besten Voraussetzungen, um unseren Lesern noch mehr bieten zu können als bisher – und das ist das Wichtigste“, streichen die Chefredakteure hervor.

Neuer Redaktionsleiter für Waidhofner NÖN ist der Heidenreichsteiner Michael Schwab (34), für die Zwettler NÖN der Schwarzenauer René Denk (36).