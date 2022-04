Sauberes Wasser in Horn

Werbung

„Wir setzen auf technische und natürliche Reinigung und erzielen damit hohe Wasserqualität“, erklärt Projektleiter Michael Köstler von den Hydro-Ingenieuren Krems in der Filteranlage am Stadtsee-Rand.

Dort kommt das Wasser – so wie bisher – aus dem Mödringbach und wird hier gereinigt, um Fest- und Trübstoffe herauszufiltern. Etwa zehn Liter pro Sekunde fließen durch den Filter, bei dem auch der für die Algenbildung verantwortliche Phosphor gefällt wird, und dann in den „Nordsee“. Dort erfolgt dann eine weitere Filterung, aber auf natürliche Art durch Kies und Wasserpflanzen, wobei in diesem 2.000 m² Bereich eine weitere „unterirdische“ Säuberung erfolgt. Dann erst gelangt das Wasser in den „Südsee“, den Badesee.

Damit nicht genug. „Etwa alle zwei Wochen“, so Köstler, „wird das vorhandene Wasser rückgeführt und für ungetrübte Badefreude erneut gefiltert.“

