Geraser Schüler überzeugten bei „Probe-Essen“

Dabei musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein viergängiges vegetarisches Menü mit „Street Food“, „Suppe“, „Hauptgang“ und „Dessertmodul Petit Four“ in einem Zeitrahmen von fünf Stunden zubereitet werden. Jeder Koch musste jeweils für sechs Personen kochen und die Gerichte anrichten. Und bei dieser Generalprobe für die Bewerbe, die vom 18. bis 20. April im WIFI Klagenfurt ausgetragen werden, hätte wohl so mancher etablierter Restaurantkritiker anerkennend die Augenbrauen gehoben und die ein oder andere kleine Haube vergeben.

Neben Pädagogen, Jury und eingeladene „Prüfungsessern“ überzeugten sich auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Bürgermeister Johann Glück vom Ausbildungsstand der Teilnehmer. Maximilian Priller (Krems), Fiona Fuss (Absdorf), Melanie Gugler (Scheibbs) und Tobias Baumgartner (Langschlag) stellten sich dem Prüfungsablauf, der sie in allen Bereichen wirklich forderte. „Da hatten im Vorfeld in den häuslichen Küchen oder in den Betrieben der Lehrlinge beim Probekochen schon die Herdplatten geglüht“, scherzte Thomas Rosenberger. Fleißig wurde in der Küche geschnitten, gebrutzelt und gemixt, Tischdekoration entworfen und eine passende Weinauswahl getroffen. Die Testesser hätten wohl allen Angetretenen in jedem Fall die Bestnote gegeben, denn der perfekte Service und die hohe Qualität des Zubereiteten ließen nichts zu wünschen über.

Die juniorSkills Austria sind ein Wettbewerb der besten Lehrlinge im Hotel- und Gastgewerbe. Wertschätzung, Fairness und Respekt stehen als Zeichen des Miteinanders an erster Stelle. Jedes Bundesland entstendet drei Repräsentanten aus den Lehrberufen Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau sowie Hotel-Rezeptionist. Daher haben 81 Lehrlinge aus allen Bundesländern die Chance, in direktem Vergleich ihr Können unter Beweis zu stellen. Auf dem Prüfstand stehen drei Kernbereiche der Gastronomie: Küche, Service und Rezeption. Dabei werden zahlreiche Aufgaben als „Mystery“ gestellt. Die Bewertung erfolgt anhand der Standards der internationalen Berufsmeisterschaft. Die Teilnehmer aus Niederösterreich bereiten sich in der LBS Geras auf den Wettbewerb vor.

