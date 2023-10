Altenburger Zillen-Fahrer wurden ausgezeichnet

Sie gehören seit Jahren zu den einsatzfreudigsten Zillen-Fahrern des Landes: Andreas Albrecht und Helmut Hirsch von der Freiwilligen Feuerwehr Altenburg. Auch heuer hlten sie beim Landesbewerb der Zillen-Sportler Top-Platzierungen und wurden jetzt von Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer und ihrem Kommandanten Hannes Willinger dafür geehrt.

Wie Angerer dabei ausführte, werden Bezirks, Landes und alle vier Jahre ein Bundeswasserdienstleistungsbewerb veranstaltet, um allen Feuerwehren Gelegenheit zu geben, ihren Ausbildungsstand unter Beweis zu stellen. Wie auch die Leistungsbewerbe an Land, haben die Wasserdienstleistungsbewerbe eine große Anhängerschar. Jährlich kommen hunderte Zillen-Sportler zusammen, um sich im sportlichen Wettkampf auf dem Wasser zu messen.

Albrecht und Hirsch hatten beim Bundesbewerb in Lebring-St. Margarethen gemeinsam mit 500 weiteren Teilnehmern die Mur unsicher gemacht - in spektakulärer Weise beeindruckten sie die Bewerter, Zuseher und auch die Stoppuhr. Bei der sportlichen Herausforderung auf hohem Niveau sicherten sich die beiden mit einer starken Performance den 2. Platz im Bewerb Bronze und den 2. Platz im Bewerb Silber. Im Einzelbewerb erkämpfte Albrecht ebenfalls den zweiten Platz im „Ziller Einer Meister B“. Trainiert wird von den Florianis der Feuerwehr Altenburg am Kamp. Mit 68 Aktiven, davon acht Damen, 13 Reservisten und 23 Mitgliedern der Feuerwehrjugend ist die Altenburger Feuerwehr gut aufgestellt.