Horn 2040: Weltladen plant Klima-Aktion

Der Weltladen Horn veranstaltete wieder ein „faires Frühstück“ mit fair gehandeltem Kaffee und vielen Aktionen. Dabei stellte Veronika Stock vor, welche Neuheit es im Angebot des Ladens gibt: Kichererbsen-Mehl aus dem Libanon. Und das ist laut Stock „glutenfrei, schnell und unkompliziert“.

Am Freitag, 8. September, ist für 15.45 Uhr eine Fotoaktion auf dem Kirchenplatz Horn geplant. Unter dem Motto „Horn 2040 - graue Asphalthitze oder grüne Treffpunkte. Was willst du?“ soll dabei für eine lebenswerte Zukunft mobil gemacht werden. Im Anschluss gibt es beim Weltladen in der Pfarrgasse von 16 - 18 Uhr unter dem Titel „Trink mit mir ein Klimabier“ die Möglichkeit zum Austausch über eine lebenswerte Innenstadt bei regionalem und fairem Freibier.