Gars hat im Bezirk größte Defi-Dichte

„Ich kann mit Stolz sagen, dass wir in der Großgemeinde Gars die Anbringung von Defibrillatoren fast flächendeckend ausgerollt haben. Hauptverantwortlich dafür war und ist Matthias Höbarth, Feuerwehr- und Rotkreuz-Mann aus Thunau“, streut der für das Feuerwehrwesen zuständige Mandatar Josef Wiesinger dem Thunauer Rosen. „Außerdem ist er noch als einer von fünf Garser ,First Responder‘, als wichtiger Ersthelfer bei medizinischen Notfällen, tätig.“

Und einen weiteren Grund hat Wiesinger – und mit ihm Höbarth – stolz zu sein: „Wir haben vermutlich die größte Dichte an Defis aller Gemeinden im Bezirk Horn.“

Demnächst erscheint Plan mit den Defi-Standorten

Ein Dutzend sind es, die im Lauf der Zeit angeschafft wurden. Damit die Bevölkerung auch weiß, wo diese stationiert sind und wo man im Notfall das lebensnotwendige Gerät findet, wird demnächst ein genauer Plan aufgelegt. Acht Defibrillatoren sind in den Garser Katastralgemeinden rund um die Uhr erreichbar, und zwar an den Außenwänden der Feuerwehrhäuser in Thunau, Wanzenau, Wolfshof, Tautendorf, Buchberg, Maiersch und Zitternberg sowie bei der Kapelle in Etzmannsdorf, außerdem gibt es in Gars je einen in der Sparkasse und in der Reha-Klinik 1. Dazu kommt noch ein Defi, der bei der Feuerwehr Gars stationiert ist und bei Einsätzen mitgeführt wird, und einer abwechselnd im Sommer im Freibad Gars-Thunau, im Winter auf dem Eislaufplatz.

Für zwei Orte, nämlich Nonndorf und Kotzendorf, wird noch nach einer Lösung gesucht. In Planung ist außerdem je ein öffentlich zugänglicher Defi beim Feuerwehrhaus Gars und bei der Kreuzung Apoigerstraße-Sagerbachgasse (Höbarth: „In der Mitte zwischen dem Zentrum und dem großen Siedlungsgebiet dort.“).

Feuerwehren, Wirtschaft und Bevölkerung helfen

Zum Großteil wurden die rund 2.300 Euro teuren Geräte (samt beheizten Kasten) von den lokalen Feuerwehren unter finanzieller Beteiligung der Bevölkerung und der Wirtschaft – übrigens bei einem lokalen Anbieter – angekauft, bis auf zwei sind alle vom gleichen Hersteller. „Aber wir bemühen uns um Vereinheitlichung“, betonen Wiesinger und Höbarth. Letzterer hat auch die laufende Servisierung übernommen, die Kosten für die Instandhaltung trägt die Gemeinde.

Dass die Bevölkerung, zuletzt etwa in Wolfshof, großes Interesse daran hat, mit dem Defi richtig umzugehen, beweist der Besuch bei der Schulung durch Höbarth, als fast das ganze Dorf teilgenommen hat.

