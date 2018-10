„Diese Anzahl von Startern ist vom Zeitplan her noch machbar, dieses Limit wollen wir auch in Zukunft nicht überstrapazieren“, meinte er. Wie gewohnt führte die Rallye vom Start in der Arena in drei Etappen über 300 km durch das Wald- und Weinviertel.

„Neu war diesmal, dass auf Wunsch und zur Freude der Fotografen die reizvollen Passagen der Rallye in die Stunden mit Tageslicht verlegt wurden“, informierte Hohenegger. „Und damit die Teilnehmer nicht nur am Lenkrad kurbeln und die Gegend bewundern, haben wir zehn Sonderprüfungen, zwei in der Arena und acht im Freien, eingebaut, die auch die Beifahrer munter halten.“

Sieger kommt aus Wien

Erstmals zählt die Wertungsfahrt zur „Rallye & More Oldtimer-Trophy“. Autoraritäten wie Jaguar E-Type, Bj. 1966, Ford Mustang, Bj. 1966, Chevrolet Corvette C1, Bj. 1959, und die legendären VW-Käfer gingen an den Start. Mit der Startnummer 1 eröffnete um 11.01 Uhr der Vorjahressieger Klaus Zimmermann mit Beifahrerin Angelika Bacher auf Alfa Romeo die „Kraut & Rüben 4.0“.

Als Moderator am Start in der Arena entließ „Schmäh-Bruder“ Wolfgang Welser die Piloten auf die Strecke und gab den Zaungästen die nötigen Infos zur Veranstaltung und über die Teams. Georg Gruber „die Stimme des Histo-Cups“ unterhielt mit Gags und Hintergrundinformation im Rahmen der Siegerehrung im neuen Campus Horn die Teams und ihre Fans. Der Sieger, Peter Staud aus Wien mit Beifahrer Eugen Botay auf Fiat 127 Sport, Baujahr 1979, wird wohl auch bei der nächsten „Kraut & Rüben“-Rallye am 12. Oktober 2019 mit vielen anderen „Benzinbrüdern“ bei der fünften Wertungsfahrt mit dabei sein.