FH in Horn: Bewerbungen sind jetzt möglich

Laut Landesrat Ludwig Schleritzko wurden mit der Etablierung des FH-Standorts in Horn die langjährigen Bemühungen der Verantwortlichen im Landesklinikum Horn durch die Einrichtung eines Bachelor-Studienganges für Gesundheits- und Krankenpflege an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) in Horn belohnt. „Dies ist ein bedeutender Schritt für das Waldviertel, da es nun erstmals möglich ist, ein FH-Studium in Horn zu absolvieren“, sagt der Landesrat.

Im Frühjahr 2024 startet nun ein erster dislozierter (externer) Studienlehrgang in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des Landesklinikums Horn. Es wird ein Lehrgang für 30 Studierende eingerichtet. Die Zulassung zum Studium ist auch ohne Matura möglich, Voraussetzung ist eine positiv abgelegte Studienberechtigungsprüfung, die aber auch während des 1. Semesters nachgeholt werden kann. Die Ausbildung dauert drei Jahre und schließt mit dem Bachelor ab. Bewerben können sich die Studierenden direkt bei der IMC FH Krems unter www.fh-krems.ac.at