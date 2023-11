Landesklinikum Horn besitzt jetzt das Elisabethheim

Das sogenannte „Elisabethheim“ gehört nun endgültig zum Landesklinikum Horn. Davon profitiert laut Kliniken-Landesrat das Landesklinikum selbst genauso wie die Bevölkerung in der gesamten Gesundheitsregion. Vor einigen Monaten gaben die „Schwestern der Franziskanerinnen von der christlichen Liebe“, auch „Hartmannschwestern“ genannt, ihr Einverständnis zum Ankauf des sogenannten „Elisabethheimes“ durch das Land NÖ (die NÖN berichtete).

Derzeit sind in diesem Gebäude die Mitarbeiter des Finanzwesens und der Patientenadministration des Landesklinikums Horn untergebracht. Landesrat Ludwig Schleritzko meinte bei seinem Besuch in Horn, dass der vollständige Ankauf des Heimes ein wichtiger Schritt für das LK Horn sei und somit weiterhin für eine stabile und sichere Gesundheitsversorgung in der gesamten Region sorge. „Wir bedanken uns bei den Hartmannschwestern für die Bereitschaft, das Elisabethheim an das Land NÖ abzutreten um zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen“, so Schleritzko.