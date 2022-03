Positive Zukunft: Kameraden bleiben jung

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Der ÖKB Fuglau und Umgebung ist auf einem guten Weg – das ist das Fazit von Obmann Kurt Stefal nach der Jahreshauptversammlung des Vereins im Gasthaus Eisenhauer in Fuglau. Dort blickte er nicht nur positiv auf die abgelaufene Funktionsperiode zurück, sondern auch gut gestimmt in die Zukunft.

Auch wenn ein Großteil der vergangenen vier Jahre durch die Corona-Pandemie geprägt war, konnte der Verein einige große Projekte – etwa die Unterstützung der Renovierung der Bürgerspitalskirche in Röhrenbach – durchführen.

Was weiter positiv stimmt? Der ÖKB Fuglau und Umgebung zählt mit einem Durchschnittsalter knapp unter 50 Jahren zu den jüngsten Ortsgruppen in Niederösterreich – inklusive vieler weiblicher Mitglieder. „Wir haben auch in den vergangenen Jahren wieder einige jüngere Mitglieder aufnehmen können“, sagte Stefal.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Vereinsvorstandes wurde das Führungsduo mit Stefal und Stellvertreter ohne Gegenstimme in seinen Funktionen bestätigt. Ehrenobmann Josef Schürz wurde mit dem Großen Landesverdienstkreuz in Gold geehrt.

