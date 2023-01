Studentenball des BG Horn: Ins Morgen abgetanzt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Eindrucksvoll war insbesondere das Jungdamen- und Jungherrenkomitee, das unter der Choreographie von Lisa und Richard Marlovits den Studentenball mit einer Tanzperformance eröffneten.

Das Motto des Balls lautete „Tomorrow-Land – von der Party in die Zukunft“. Ableidinger und Schulsprecher Jonas Holzbrecher hießen die vielen Festgäste im gut besuchten Vereinshaus willkommen. „Die Weichen für unsere Zukunft werden in den kommenden Wochen gestellt. Bevor wir uns in die spannende Zeit der Matura stürzen, wollen wir den gemeinsamen Weg, den wir in den vergangenen Jahren mit unseren Schulkollegen sowie Lehrern gegangen sind, nochmals mit einem fulminanten Fest feiern“, sagte Holzbrecher. Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Gerhard Lentschig und Landesrat Ludwig Schleritzko, der selbst einst ein Absolvent des BG-Horn war. Anschließende ging es heiß her. Die Absolventen holten die Ehrengäste, um mit ihnen die ersten Walzerschwünge aufs Parkett zu zaubern. Dabei machten Ableidinger, Marchart und Lentschig ebenso gute Figur wie HAK-Direktor Peter Hofbauer oder Andrea Strohmayer vom Schulqualitätsmanagement zur Musik der „Crazy Teachers“, bei denen „Mexx“ Führer als Ableidinger-Ersatz groß aufspielte.

Um Mitternacht sorgten die Schüler der Abschlussklassen mit Sketches und Tanzdarbietungen für Unterhaltung. Langweilig wurde es an dem Ballabend nicht! Wer auf einen schönen Ballabend anstoßen und gleichzeitig Gutes tun wollte, konnte dies an der Weinbar des Vereins „Save a Soul“, dem Verein der Röschitzerin Elisabeth Gruber, die sich für Waisenkinder in Kenia einsetzt, tun. Nach Mitternacht war die Stimmung in den Bars und in der Disco mit DJ Markus Fenz an den Turntables dann am Höhepunkt. Es wurde ausgelassen getanzt und neue Cocktail-Kreationen gekostet. Für Nachtschwärmer gab es ein Frühstückssackerl mit auf dem Heimweg. Balltaxis standen bereit, um die Gäste sicher nach Hause zu bringen. Fazit: Eine fulminante Ballnacht mit großartigen Highlights und perfekter Organisation.

