Fulminantes Comeback für Horner HLW-Ball .

Es war erwartungsgemäß ein fulminanter Abend, die Vorfreude über das Comeback des HLW-Balls war jedenfalls bei allen groß - und so war es am Samstag wieder soweit: Nach zwei Jahren Pause verwandelt sich das Vereinshaus unter dem Ballmotto „We want to break free“ in eine Tanzfläche.