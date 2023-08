Fluss der Farben in Galerie Weyrich

In der Galerie Weyrich & Weyrich sind die Bilder von Paula Foukal ausgestellt. Dabei ist die gesamte Galerie Bühne. Eine Farbe jagt die andere, eine Gemäldesituation verschränkt sich mit der anderen, ein Fluss der Farben bricht dabei auf. „Ein Fließen des Malerischen“, so Galerist Robert Weyrich über die Ausstellung. Die bildende Künstlerin Claudia Weyrich sieht das als Angebot für die Betrachtung der Bilder an die Ausstellungsbesucher.

Der Galerist möchte mit der Vermietung der Bilder und Objekte neue Weg in der Vermarktung der Künstler gehen. Bilder können dabei beliebig lang gemietet werden. Verstärkt werden gemeinsame Malevents mit Künstlern um Malarten von Aquarell malen über Acryl malen bis hin zum Malen mit Ölfarben und Zeichnen zu fördern. „Der berühmte Maler Pablo Picasso hat es so ausgedrückt: Als Kind ist jeder Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben” erklärte Robert Weyrich.