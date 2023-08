Zwei beeindruckende Persönlichkeiten, Andrea und Erich Piffl, betreiben auf dem hart umkämpften Kunstmarkt in kürzester Zeit eine Galerie in Horn.

Mit viel Fantasie, enormem Arbeitsaufwand, aber auch mit gesunder Sturheit, setzt Erich Piffl auf sein zukunftsweisendes Konzept, jungen, aber auch renommierten Künstlern, ein Plattform zu bieten.

Absolutes Sahnestück der Galerie ist eine kleine, aber feine Skulpturenausstellung. Und auch als Veranstalter und Maler wird Erich Piffl seinem Ruf gerecht. Den in seiner Galerie lässt sich Piffl nicht nur beim Malen über die Schulter blicken, es werden auch in einem drei Monats-Rhythmus Events organisiert.

Im Landesklinikum Horn sind ab 19. September die Werke von Erich Piffl und Jenny Schrefl zu besichtigen. Am 30. September ist eine Vernissage mit Musik in der Piaristen Passage in Planung und am 21. und 22. Oktober nimmt Erich Piffl am Tag der offenen Ateliers teil.