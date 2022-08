„Momentum“ im Kunstverein Horn

Der Kunstverein Horn ist eine etablierte Plattform für die Präsentation von zeitgenössischer bildender Kunst. In den Räumen der Galerie Thurnhof begrüßte Toni Kurz die Besucher zur diesjährigen Ausstellung „Momentum.“

„Die alljährlich schon traditionelle Titelvorgabe eines Sommerthemas durch Allegro Vivo stellt immer wieder eine Herausforderung dar“, erklärte Toni Kurz. Die gezeigten Arbeiten von Roman Baumgartner, Norbert Christoph Schröckenfuchs und Günther Wieland umkreisen das Thema des Kammermusikfestivals. 80 Zeichnungen von Roman Baumgartner, die im Jahr 1995 entstanden sind, und Collagen aus den Jahren 2020 und 2021 von Norbert Schröckenfuchs sind in den Räumen der Galerie zu besichtigen. Von Günther Wieland sind Zen-Zeichnungen (Tusche) auf Chinapapier ausgestellt.

Toni Kurz stellte die langjährige Freundschaft mit Schröckenfuchs und dessen „Handwerkliches und Künstlerisches Schaffens“ in den Mittelpunkt. Die Eröffnung wurde mit Musikbeiträgen von Teilnehmern des Kammermusikfestivals Allegro Vivo getragen. Vahid Khadem-Missagh freute sich, dass Toni Kurz das Thema Momentum angenommen hat und sich so die Künste aus Musik und bildender Kunst in den bemerkenswerten Zeiten begegnen.

Bürgermeister Gerhard Lentschig eröffnete dann die Ausstellung, die bis 24. September bei freiem Eintritt jeweils an Freitagen, 15 bis 18 Uhr, und Samstagen, 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden kann. Lentschig gratulierte auch Kurz und Khadem-Missagh, dass es in der Bezirkshauptstadt Horn durch das besondere Engagement der beiden seit vielen Jahrzehnten möglich ist, Kunstgenuss auf internationalem Niveau zu erleben.

