Ganz Gars wir zum Botschafter für die heurige Opernproduktion "Carmen"

„Wir wollen mit dieser neuen Form der Werbung mehr Leute zur Oper ,Carmen‘ auf die Burg Gars bringen“, beschreibt Senior-Chef Julius Kiennast, der Obmann des Vereins zur Förderung von Burg und Oper Gars, den Hintergrund. „Die Idee hat Bürgermeister Martin Falk eingebracht, wir als Wirtschaftstreibende sorgen für die entsprechende Umsetzung gemäß dem Motto auf den Fahrzeugen: ,Mit voller Leidenschaft für Carmen‘!“ Natürlich habe der Verein dafür erhebliche Mittel in die Hand genommen, um die 21 Kiennast-Lkw und sechs Anhänger sowie die vier Baker-Autos mit Anhänger auszustatten, aber dank Werbefachmann Siegfried Marchsteiner habe sich das in überschaubarem Rahmen gehalten. Auch auf ein Dutzend Pkw habe man bereits einen „Carmen“-Schriftzug aufgebracht. Und weitere Firmen und Private könnten durchaus noch folgen.

Im dritten Anlauf sollte es „Carmen“ schaffen…

Dass diese Form der Werbung Erfolg haben wird, daran zweifelt niemand, denn allein die Firma Kiennast legt im Jahr in Wien, NÖ und dem Burgenland an sieben Tagen der Woche etwa 1,7 Millionen Kilometer zurück, Transporterunternehmer Gerald Baker ist auch im Westen des Landes aktiv, sodass sich die Kosten sicher rechnen werden.

Und dass „Carmen“ heuer wirklich gespielt wird, versichert Bürgermeister Martin Falk: „Im dritten Anlauf werden wir es schaffen. Ich danke den Firmen, dem Förderverein und allen, die sich für die Oper in Gars so engagieren. Ich bin überzeugt, wir werden ab dem 14. Juli viele glückliche Besucher begrüßen können.“

Wildner: „Hilft für das Garser Selbstwertgefühl!“

„Es ist einfach phänomenal, phantastisch, ich bin restlos begeistert“, schwärmt Intendant Johannes Wildner, der den Fototermin nicht wahrnehmen konnte, weil er nach einem Gastspiel in Dänemark auf dem Weg nach Maribor war. „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so unterstützt werden, Werbung in solchem Ausmaß hätten wir uns als kleines Festival nicht leisten können.“ Und einen weiteren Aspekt führt er ins Treffen: „Wir stellen ein ,Produkt‘ her, auf das Gars stolz sein kann. Ein Vergleich mit Salzburg ist vermessen, aber die Garser sollten dieses Selbstwertgefühl haben wie es die Salzburger zeigen und sagen: ,Wir stehen hinter unserer Oper, wir sind wichtig!‘“

