15 Soldaten in Radetzky Kaserne in Horn infiziert .

In der Radetzky Kaserne in Horn sind 15 Soldaten mit dem Coronavirus infiziert. 189 seien nach Tests der gesamten Garde-Kompanie negativ, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Mittwoch mit. Experten der ABC-Abwehr des Bundesheeres würden nun eine Desinfektion der Kaserne vorbereiten.