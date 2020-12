Wie schon im vergangenen Jahr bewiesen Manuela „Manu“ Lischka, die Pächterin vom „Gasthaus zum Goldenen Hirschen“ in der Garser Rainharterstraße, und ihr Partner Helmut Buhl ihre soziale Ader und übergaben eine großzügige Spende an die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn, damit diese Bedürftige in der Region unterstützt.

Diese Aktion setzten die beiden auch in diesem Jahr fort. Waren es im Vorjahr Einnahmen aus einem Wein- bzw. Punschstand, so gab es heuer eine Spendenbox, die von den Gästen „gefüttert“ wurde. „Und damit es eine schöne runde Summe wird, haben wir persönlich noch einen namhaften Betrag dazugelegt“, erläuterten die beiden den BH-Vertretern Herbert Andre, Bereichsleiter Jugend und Soziales, und dem für Gars zuständigen Sozialarbeiter Kurt Ettenauer. „Wir haben aus der Verbundenheit der Gäste mit uns so viel Mut und Kraft geschöpft, dass wir dieses unselige Jahr geschafft haben. Die Unterstützung, der Zuspruch hat uns gutgetan, dafür sind wir allen dankbar und freuen uns schon auf die Zeit, wo wir wieder öffnen können.“

Manuela Lischka und Helmut Buhl sehen ihren Betrieb, wie sie erklärten, nicht nur als Stätte der Geselligkeit, des Zusammentreffens von Menschen und gerade in diesen Zeiten als ,Nahversorger‘, weil sie täglich Menüs zum Abholen anbieten, sondern weil sie ihrer Meinung nach auch eine soziale Verpflichtung gegenüber ihren Kunden und Mitbürgern haben.

Die tausend Euro, die sie vor wenigen Tagen im weihnachtlich wunderschön geschmückten Innenhof des „Goldenen Hirschen“ übergeben haben, werden ihrem Wunsch gemäß im Großraum Gars bleiben. „Wir haben einen 17-Jährigen ausfindig gemacht, der nach dem Tod des Vaters eine kleine Waisenpension erhält, und der nach unlösbaren Konflikten mit der Mutter ausgezogen ist. Er wohnt bei einem Freund und ist auf Lehrstellensuche“, so Andre, „hat eine Anzahlung auf den Führerschein geleistet, aber der Rest fehlt noch.“