20 Urnennischen in neu gebauter Mauer

Drei Projekte im Bereich des Friedhofs sind so gut wie abgeschlossen – das berichtet der ressortzuständige Geschäftsführende Gemeinderat Josef Wiesinger (SPÖ). Insgesamt investiert die Gemeinde dafür 100.000 Euro. Den geringsten Aufwand von rund 15.000 Euro verursachte die Asphaltierung des Wegs vom inneren Friedhofstor zur Gertrudskirche samt kontrollierter Ableitung des Oberflächenwassers durch den Einbau von Rigols an verschiedenen Stellen.

Neu asphaltiert wurde vor Kurzem auch der Zugang vom inneren Friedhofstor entlang der schon seit längerem bestehenden Urnennischen zur Gertrudskirche. Foto: privat

Schon etwas tiefer in die Tasche greifen musste man für den Einbau eines 21.000 Liter-Wassertanks am Parkplatz. „Damit“, so Wiesinger, „haben wir nun genügend Löschwasser zur Verfügung, um den Brandschutz bei Veranstaltungen auf der Burg sicherzustellen.“ Neu gestaltet wird auch dieser Platz vor dem Friedhof. Kostenpunkt: nahezu 40.000 Euro.

Wiesinger: „Urnen sind immer mehr gefragt!“

„Die Nachfrage nach Plätzen für Urnen wird immer größer“, stellt Wiesinger fest. Und dem will man Rechnung tragen. Weil die zehn bestehenden Nischen alle verkauft sind und auch für die 14 schon errichteten Urnensäulen bzw. Stelen große Nachfrage bestehe, habe man 20 weitere Nischen für jeweils zwei Urnen gebaut.

Diese sind in eine neu errichtete Natursteinmauer integriert, die den alten Holzzaun ersetzt. Zwölfeinhalb Meter ist diese Mauer lang und bildet mit der bereits bestehenden eine Einheit.

