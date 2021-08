Kaum ist die Aufführungsserie von Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ auf der Garser Opernbühne vorbei, ist Intendant Johannes Wildner schon zu den nächsten Festspielen gereist. In Dänemark wird er als Chefdirigent Konzerte – auch im Freien – des Sønderjyllands Symphony Orchestra leiten, danach einige in Italien, um anschließend wieder nach Dänemark zurückzukehren. Nach einem intensiven Probentag erreichte ihn die Horner NÖN in Sønderborg und bat ihn um seine Bilanz zur Garser Spielsaison.

„Es war künstlerisch hervorragend, eine vielschichtige Mischung von Eindrücken“, fasst er zusammen. Die Vorarbeiten für die „Garser Fassung“ mit sechs Solisten und sechs Musikern – fünf Streicher, ein Akkordeon –, ohne Chor, ohne Orchester, habe über ein Jahr gedauert, mit Regisseurin Lisa Padouvas habe er sich „mit unglaublicher Inbrunst“ in die Arbeit gestürzt und sei stolz auf das Ergebnis.

Von Reaktionen gerührt

Dass dem Ensemble hier Großes gelungen sei, hätten viele Reaktionen direkt nach den Aufführungen oder auch am Telefon oder per Mail gezeigt. „Solche Reaktionen rühren mich, denn der Grundtenor war phantastisch“, ist er überglücklich. „Es gab viele, die sich das so nicht vorstellen konnten, waren aber letzten Endes begeistert, haben es als interessant und originell empfunden.“ Natürlich habe es auch Kritiker gegeben, denen diese „Kammerformation“ zu dünn war, für die das Akkordeon „abwegig“ war. „Ich nehme diese Kritik zur Kenntnis, stelle aber auch fest, dass wir in Gars Meilensteine gesetzt haben.“

Drei Meilensteine gesetzt

Meilensteine in dreifacher Hinsicht: Zum einen sei die Situation wegen der Corona-Pandemie generell und finanziell keine einfache gewesen, aber vor allem das Land NÖ und der Förderverein hätten „unglaublich“ geholfen. Weiters habe man wieder zum Teil auf junge Sänger gesetzt, die sicher ihren Weg machen würden, andere wie Siyabonga Maqungo, der gern wieder nach Gars zurückgekommen ist, hätten ihren künstlerischen Weg schon gemacht. Und schließlich habe er als interimistischer Geschäftsführer die Balance zwischen Kunst und Finanzen gesucht und wohl auch gefunden. Wildner: „Ich habe noch nie so viel Harmonie gefunden trotz manchmal gegensätzlicher Meinungen und ausführlicher Diskussionen.“

Besucherzahlen nicht zufriedenstellend

Ein Wermutstropfen sei der Besuch gewesen: „Genaue Zahlen stehen noch aus, aber ich bin nicht zufrieden, wobei auch das Wetter nicht auf unserer Seite war. Wir können aber nicht die bestrafen, die hier waren.“ Jetzt werde evaluiert, wo die Gründe liegen, die zu gewichten und daraus zu lernen und zu handeln. Probleme gebe es seiner Meinung nach im Marketing („Wir haben zu wenig Geld dafür gehabt.“), auch die Leute seien aufgrund der Pandemie nicht so „frei“ gewesen, um Aufführungen zu besuchen. „Das gilt aber auch für eine Reihe anderer Festspielorte.“

2022 folgt „Carmen“

Auch wenn kein Gewinn zu erwarten ist („Vermutlich wird sich eine Null ausgehen.“), steht fest, dass es nach zweimaliger Verschiebung nächstes Jahr Bizets „Carmen“ geben wird. Wildner: „Und die wird spektakulär sein.“

„Entführung“ war besonderes Erlebnis

„Nicht weil ich das als Bürgermeister sagen muss, sondern weil ich davon überzeugt bin: Die ,Entführung‘ in der Garser Fassung war ein besonderes Erlebnis“, bilanziert Martin Falk. „Die Produktion insgesamt hat gut gefallen, die Stimmen sowieso, und das Streichquintett mit Akkordeon hat fast ein Orchester ersetzen können.“ Er findet, dass sich die zehn Aufführungen mehr als die rund 4.000 Besucher verdient hätten, in etwa die Hälfte sonstiger Produktionen. „Aber finanziell wird es sich ausgehen.“ Was er noch positiv findet: „Wenn man bedenkt, dass wir im Frühjahr noch gar nicht gewusst haben, ob wir überhaupt spielen können, muss man das als Erfolg bezeichnen. Ein Jahr Pause hätte Gars als Festspielort vielleicht nicht verkraftet und ,Carmen‘ nächstes Jahr wäre noch schwieriger zu bewerben gewesen.“