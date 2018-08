„Als ich mir diese Tour vorgenommen habe, kam mir der Gedanke, ob ich das nicht gleich mit einem sozialen Zweck verbinden sollte.“ Es blieb nicht bei dem Gedanken der Garserin Julia Loidolt, sie setzt ihn schon demnächst in die Tat um und radelt („Mit einem Cross-Bike ohne Elektro-Unterstützung!“) ab 3. September 800 km durch Österreich und sammelt dabei (und natürlich auch vorher und nachher) Spenden, die dem Verein „Ich bin ich“ zugutekommen.

„Das ist eine ganz tolle Sache, die Julia da vorhat“, anerkennt Obfrau Christa Daniel und freut sich, dass gerade „ihrem“ Verein die Spenden zukommen. Schließlich werden damit Projekte in der Behindertenarbeit im Bezirk unterstützt.

Reise live im Internet

Die sportliche 22-Jährige, eine gebürtige Heidenreichsteinerin, die dort im Jugendteam Fußball gespielt hat, fand aber mehr Gefallen am Radfahren und später auch am Kraftsport. Diese Interessen bündelte sie und machte neben ihrem Beruf – sie ist bei der Leiterplattenfirma Häusermann tätig – auch eine Ausbildung zur diplomierten Personaltrainerin.

„Ich mache mir sicher keinen Stress“, sagt sie, „ich rechne mit zwölf Tagen. Und wenn es etwa wegen Schlechtwetters ein Tag mehr wird, ist das auch kein Problem.“ Von Nickelsdorf im Burgenland über das Ennstal, Kitzbühel und Innsbruck geht es ins Ziel nach Lustenau in Vorarlberg. Die Reise ist live auf www.bodyquality.net zu sehen.

Wer bereits jeLoitzt spenden will, kann das auf das Konto (IBAN AT25 2022 1072 1040 0656) tun oder am Freitag, 17. 8., ab 13 Uhr am Kirchenplatz in Horn vorbeikommen, wo Loidolt einen Infostand einrichtet.