Akkordeon geliehen und nie retourniert

Als „fiktive Autobiographie“ ist Josef Haders erstes großes Solo-Programm ein Dauerbrenner auf Österreichs Kabarettbühnen über viele, viele Jahre gewesen und hat, wie man sich kürzlich bei der „Hader-Gala“ im TV anlässlich seines 60. Geburtstages überzeugen konnte, nichts von seiner Aktualität und tiefgründigem Humor eingebüßt. Und was man damals, Mitte der Neunziger, als Garser nicht so richtig mitbekam, war eine Stelle, in der er von einem „blinden Pianisten Otto Lechner“ sprach.

Mittlerweile ist dieser ein allseits gefeierter Akkordeon-Virtuose und Komponist von Filmmusik – etwa in dem in Wanzenau gedrehten Streifen „Drei Herren“ oder in der Serie „Brüder“ – und Festivalleiter in der Wachau und ...

Otto Lechner, sein Feund Josef Hader & Festivals

Diese Freundschaft mit Josef Hader, die während der gemeinsamen Zeit im Stiftsgymnasium Melk begann, war Anlass, Otto Lechner in seinem Haus in Gars, wo er mit seiner Frau, der Schauspielerin Anne Bennent, lebt, zu besuchen.

„Als 20-Jähriger war mein Einstieg in die Musikszene“ erzählt Otto Lechner. „Ich bin draufgekommen, dass man davon leben kann.“ Zwei Jahre lang begleitete er den zwei Jahre älteren Josef Hader am Klavier und schrieb für ihn Lieder. Lechner und Hader sind natürlich noch immer befreundet und haben seitdem sporadisch gemeinsame Projekte.

Am 19. Februar war die Eröffnung des durch Friedl Preisl gegründeten Akkordeonfestivals im Stadtsaal in Wien. Lechner, der zwar keine Verantwortung dabei trägt, gilt als Inspiration für das Festival, und eröffnet dieses jedes Jahr. In den 1990er Jahren hat er den Stil für das Instrument fundamental und experimentell erweitert, was damals nicht üblich war. Mit 80 Veranstaltungen über die ganze Stadt verteilt, wie in Kirchen, Lokalen und verschiedenen Veranstaltungsorten und Teilnehmern aus der internationalen Musikszene ist das Festival nicht nur für die Besucher sehr interessant. „Ich konnte sogar mit Leuten aus Madagaskar jammen“, freut sich Lechner. Sein Freund Josef Hader hatte bei diesem Festival die Premiere seines neuen Programms.

„Die schwarze Seite des Akkordeons“

Otto Lechner partizipiert an verschiedenen Veranstaltungen und hat in der nahen Zukunft noch so einiges vor. „Ich will bis Juli drei Vinylproduktionen, also drei LPs, rausbringen“, erzählt er. Eine Platte wird Ray Charles gewidmet, wo Lechner am Klavier spielt, eine weitere beinhaltet ein Duo mit dem französischen Musiker Arnaud Methivier und die dritte ist eine Bearbeitung von Pink Floyds „The dark side of the moon“, die Lechner „The dark side of the accordion“ nennt.

Lechner freut sich über das viertägige Festival „Innovation and Memories“, welches vom 19. bis 22. Mai in Horn stattfindet. Dabei partizipiert er mit vielen Musikern in diversen Besetzungen und Stilen, deren Spannbreite sich von recht frei improvisierter Musik bis zu Leonhard Cohen zieht.

Mit Anne Bennent bereitet er an der Johannes Kepler Universität in Linz eine künstlerische Darstellung, einen Abend über die Photosynthese vor. Da können weitere Projekte folgen, anlässlich des Viertelfestivals ein solches oder ein ähnliches Event in Gars.

Übrigens: Das Akkordeon, das Otto Lechner bei all seinen Aktivitäten immer begleitet, stammt von Josef Hader. „Vor 36 Jahren habe ich mir das Akkordeon von Josef ausgeborgt, und nicht mehr zurückgegeben. Josef spielt eh nicht mehr Ziehharmonika“, meint Otto Lechner schmunzelnd.

