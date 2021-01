Laut Polizei hatten die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren illegale Suchtmittel in Form von 680 Gramm Cannabiskraut sowie kleine Mengen illegale chemische Drogen wie MDMA und Ecstasy in Krems und Wien erworben und dann in Gars konsumiert.

Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.